"Я делал подкоп? Вырывал пистолет?" Как Навальный судится с колонией

Весной Навальный подал три иска к колонии №2 в Покрове Владимирской области. Суд проходит в городе Петушки, потому что в соседнем Покрове, где отбывает наказание Навальный, суда нет вовсе.

Главная претензия политика - в том, что он стоит на учете как склонный к побегу. Этот статус налагает дополнительные - и довольно мучительные - ограничения на осужденного.

"Попробуйте завести себе будильник восемь раз за ночь"

Согласно иску Навального, который зачитала судья, с прибытия в колонию и до 18 апреля Навального будили сначала каждый час, а потом - четыре раза за ночь.

Как объяснил адвокат Вадим Кобзев, Навальный просыпался от ежечасных проверок только первый месяц жизни в колонии №2 - до 30 марта. 25 марта адвокаты стали жаловаться на это, после чего Навального стали проверять не восемь, а четыре раза за ночь, как и положено по инструкции, причем делать это тихо - он смог спать непрерывно. В суде они оспаривают прежде всего поведение сотрудников в марте.

"Де-факто я подвергнут наказанию. По своей реализации это фактически пытка, ваша честь, - сказал Навальный в суде, где он присутствовал по видеосвязи. - Попробуйте завести себе будильник восемь раз за ночь, вы двинетесь через неделю!"

"Навальный, мы ваш иск рассматриваем! - напомнила судья. - Не надо переводить на судей".

Приехала в Петушки на суд к Навальному. Он судится с колонией за то, что его поставили на учёт как склонного к побегу. «Я взбирался на забор? Я делал подкоп, вырывал пистолет? Почему меня сделали склонным к побегу?» - возмущается Навальный по видеосвязи pic.twitter.com/0mpvdA71j0 — Наташа Зотова (@natashazotova) May 31, 2021

"И самое главное, я подвергнут взысканию. За что? - продолжил Навальный. - Я взбирался на забор? Я делал подкоп? Вырывал пистолет? Почему меня сделали склонным к побегу?"

Как объяснил на заседании представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в колонии Навального поставили на учет просто потому, что он стоял на учете еще в СИЗО. Статус склонного к побегу Навальному присвоили зимой в "Матросской тишине" до перевода в колонию.

Эксперты по системе ФСИН говорили, что постановка на профучет часто используется как способ давления на заключенных.

"Я что, пожизненно склонен к побегу?" - восклицал Навальный, заметив, что в справке о постановке на учет нет сроков.

Представитель ФСИН пояснил, что на профучет ставят на полгода. А через три месяца комиссия может пересмотреть и снять этот статус. Три месяца с приезда Навального в покровскую колонию уже прошло.