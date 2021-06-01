Когда граница на замке: куда можно уехать из приграничья Беларуси?

В конце мая на сессии Брестского облсовета было принято решение о введении местного сбора за пересечение границы через пункты пропуска с Польшей и Украиной. Ранее аналогичным образом поступили в Гродненской и Гомельской областях, причем в первой решение вступает в силу уже с 1 июня 2021 года.

Хочешь выехать - плати

Выплачивать местный сбор при пересечении границы в пунктах пропуска должны будут водители автомобилей, максимальная масса которых не превышает 5 тонн. От уплаты освобождаются водители, которые едут на лечение в санатории, на похороны членов семьи и близких родственников, а также представители некоторых социальных групп (инвалиды, участники войны, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС).

Сама сумма сбора составит 29 белорусских рублей (примерно 9,5 евро), а взимать его, согласно поправкам в Налоговый кодекс, разрешается на границе со всеми странами-соседями Беларуси за исключением России. Местные власти обещают, что полученные средства пойдут на ликвидацию последствий, связанных с COVID-19, и на выполнение противоэпидемических профилактических мероприятий на границе.

Туристам на границе делать нечего

Примечательно, что решения о введении дополнительных сборов в регионах принимаются в тот момент, когда выезд за рубеж для граждан Беларуси и без того сильно ограничен. В конце 2020 года вступило в действие постановление правительства, согласно которому покинуть страну через наземные пункты пропуска могут только официальные делегации и лица, выезжающие в служебные командировки, на лечение либо на похороны родственников.

Кроме того, один раз в течение шести месяцев могут выехать граждане Беларуси, которые учатся или работают за границей. Что касается обычных путешественников и туристов, то на автобусе или личном автомобиле пересечь границу у них сейчас не получится. Как рассказал DW житель Бреста Александр, строивший планы вместе с семьей провести летний отпуск на море в Украине, он готов был бы и заплатить местный сбор. "Но теперь получается, что сбор введут, а запрет на выезд из страны никто не отменил", - посетовал брестчанин.

Автобусное сообщение с Польшей и Украиной также сведено до минимума. Администрация автовокзала в Бресте не скрывает, что терпит серьезные убытки из-за ограничений на пересечение границы. Похоже, надежд на то, что упомянутое постановление правительства к началу лета будет скорректировано, нет.

Поездом - только в Россию

Не добавляет оптимизма жителям белорусского приграничья и ситуация с железнодорожным сообщением. До пандемии на вокзале в Бресте можно было за несколько рублей купить билет до ближайших станций в Украине (Заболотье) или Польше (Тересполь). Однако прошло уже больше года, как все пассажирские поезда из Беларуси по этим маршрутам отменены.

На брестском железнодорожном вокзале затруднились дать ответ о примерных сроках, когда может быть восстановлено движение по украинскому и польскому направлениям. Нет информации и о появлении популярного в летний сезон маршрута до российского курорта Адлер. Пока вернулись в международное расписание лишь поезда из Бреста в Москву и Санкт-Петербург, воспользоваться которыми могут только граждане Беларуси и России, имеющие подтверждение отрицательного теста на COVID-19.

Надежда на авиачартеры

С особой тревогой следят сейчас в Беларуси за быстро меняющейся обстановкой вокруг авиаполетов те лица, кто решил воспользоваться чартерными рейсами компании "Белавиа". Из брестского аэропорта этим летом запланированы ее рейсы на курорты Египта, Турции и Туниса.

Как сообщили DW в одной из брестских туристических фирм, пока все рейсы заполнены и выполняются без задержек. "Мы надеемся, что запрет на полеты над странами Европы не скажется на чартерах в ту же Турцию, но стоимость тура может увеличиться, если самолеты будут облетать некоторые государства", - пояснили в турагентстве.

И признались, что с трудом пережили минувший год, когда из-за пандемии программа отдыха на зарубежных курортах была сорвана, и многим компаниям пришлось свернуть свою деятельность. "Конечно, далеко не все могут себе позволить улететь на море чартером, но когда для путешественников закрыты наземные пункты пропуска на границе, других вариантов не существует", - констатировали собеседники DW.

Кстати, представители белорусской туристической отрасли отмечают, что и поток гостей из России в нынешнем году пока не оправдывает ожиданий. Это приводит к тому, что хозяева агроусадеб, ранее рассчитывавшие в первую очередь на российских туристов, стали активно зазывать к себе белорусов.