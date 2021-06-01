Наоми Осака снялась с "Ролан Гаррос" после угроз от организаторов

Осака, которая является второй ракеткой мира, покинула "Ролан Гаррос" после скандала вокруг бойкота журналистов и медиа. Ещё до начала турнира теннисистка отказалась от общения с представителями СМИ, и организаторам пришлось даже оштрафовать её на 15 тысяч долларов (12 тысяч евро) за пропущенную пресс-конференцию.

Турниры "Большого шлема" выпустили заявление, в котором сообщили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация японки.

23-летняя спортсменка не стала дожидаться дисквалификации и сама объявила, что снимается с турнира: "Думаю, сейчас для турнира, других игроков и моего благополучия будет лучше, чтобы я снялась и все могли сосредоточиться на теннисе", - написала Осака в Twitter.

Наоми призналась, что после US Open 2018 года у неё началась затяжная депрессия, с которой ей было тяжело справляться. Также теннисистка отметила, что у неё нет природной предрасположенности к публичным выступлениям и она очень переживает, когда ей нужно говорить с медиа.

"Все, кто меня знает, понимают, что я интроверт, все, кто следил за мной на турнирах, могли заметить, что я постоянно хожу в наушниках, что помогает мне справляться с социофобией. Все представители прессы всегда были добры ко мне, и я хочу извиниться перед журналистами, но я не люблю говорить перед публикой и испытываю приступы тревожности перед тем, как выйти к СМИ", - написала Осака.