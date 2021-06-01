Наоми Осака снялась с "Ролан Гаррос" после угроз от организаторов
Японская теннисистка Наоми Осака отказалась от продолжения борьбы на Открытом чемпионате Франции.
Японская теннисистка Наоми Осака отказалась от продолжения борьбы на Открытом чемпионате Франции.
Осака, которая является второй ракеткой мира, покинула "Ролан Гаррос" после скандала вокруг бойкота журналистов и медиа. Ещё до начала турнира теннисистка отказалась от общения с представителями СМИ, и организаторам пришлось даже оштрафовать её на 15 тысяч долларов (12 тысяч евро) за пропущенную пресс-конференцию.
Турниры "Большого шлема" выпустили заявление, в котором сообщили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация японки.
23-летняя спортсменка не стала дожидаться дисквалификации и сама объявила, что снимается с турнира: "Думаю, сейчас для турнира, других игроков и моего благополучия будет лучше, чтобы я снялась и все могли сосредоточиться на теннисе", - написала Осака в Twitter.
Наоми призналась, что после US Open 2018 года у неё началась затяжная депрессия, с которой ей было тяжело справляться. Также теннисистка отметила, что у неё нет природной предрасположенности к публичным выступлениям и она очень переживает, когда ей нужно говорить с медиа.
"Все, кто меня знает, понимают, что я интроверт, все, кто следил за мной на турнирах, могли заметить, что я постоянно хожу в наушниках, что помогает мне справляться с социофобией. Все представители прессы всегда были добры ко мне, и я хочу извиниться перед журналистами, но я не люблю говорить перед публикой и испытываю приступы тревожности перед тем, как выйти к СМИ", - написала Осака.
Наоми Осака - победительница четырёх турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, а также победительница семи турниров WTA.