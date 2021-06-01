Новые послабления и сертификат вакцинации: кого это касается и к чему готовиться?

Следовательно, может возобновить работу:

индустрия красоты

другие услуги, связанные с оздоровлением и развлечениями.

Поправки предусматривают, что, если поставщик услуг был вакцинирован от Covid-19 или переболел этим заболеванием в течение последних шести месяцев, он сможет оказывать все виды косметических услуг, аренды спортивных товаров и фотоуслуги, а также услуги, связанные с развлечениями и оздоровлением, в индивидуальном порядке.

С сегодняшнего дня поставщики услуг смогут получить цифровой сертификат Covid-19, за что ответственна Национальная служба здравоохранения (NVD).

Согласно информации на сайте NVD, сайт для получения цифровых сертификатов начнет работать в Латвии с 1 июня.

Цифровой сертификат о вакцинации от Covid-19 начнет работать в ближайшие часы

Национальный цифровой сертификат о вакцинации от Covid-19, с помощью которого люди смогут подтвердить факт вакцинации, начнет действовать "в ближайшие несколько часов", сказал руководитель Национальной службы здравоохранения (NVD) Арис Каспаранс Латвийскому радио.

В ближайшие часы будет запущен сайт covid19sertifikats.lv, где можно будет получить этот сертификат.

Каспаранс сказал, что на этом сайте, войдя в систему с помощью обычных инструментов авторизации,

люди смогут сгенерировать свой сертификат с QR-кодом, который затем может быть проверен поставщиками услуг.

После создания QR-кода будут два варианта:

сохранить его как файл PDF с дополнительной информацией, который затем можно распечатать,

или как изображение QR-кода.

Сертификат можно будет сгенерировать, даже если после получения прививки от Covid-19 не истекли требуемые дни, но в этом случае он не будет действителен, поэтому люди должны отслеживать, прошли ли необходимые дни для получения иммунитета, отметил чиновник.

В настоящее время доступ к сертификату есть только в цифровом виде, но будут найдены способы распечатать его для людей, которые не пользуются интернетом и цифровыми устройствами, например, в государственных единых центрах обслуживания клиентов, у семейных врачей и т. д.

Что делать в случае неполадок?

Данные о вакцинации поступают из системы электронного здравоохранения, куда их вводят учреждения, проводящие вакцинацию. Как пояснили в NVD, в случае технических проблем, если человек был вакцинирован, но платформа показывает, что он не вакцинирован, следует связаться с соответствующим учреждением, если же сайт показывает саму вакцинацию, но есть проблемы с сертификатом, нужно связаться с NVD.

Этот сертификат потребуется зрителям чемпионата мира по хоккею.

NVD рекомендует тем, кто планирует посетить матчи, как можно скорее запросить сертификат.