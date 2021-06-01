Видео ⟩ Несовершеннолетние и пьяные: в Пардаугаве молодежь попала в аварию на незаконно арендованном автомобиле

Согласно информации передачи Degpunktā, в Пардаугаве произошла впечатляющая авария с арендованным автомобилем Fiat, которым управлял несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения.

Находясь в компании нетрезвого друга, он не справился с управлением и на большой скорости врезался в забор и ворота частного дома.

Эмилия, жительница улицы Кулдигас, рассказывает, что кипятила на кухне воду, подошла к окну, и в этот момент раздался необычно громкий шум.

"Подумала, может, машина во что-то врезалась? Грохот был сильный, сразу проснулись все соседи. Муж заметил, как оттуда выскочили двое молодых людей и побежали", - говорит Эмилия, чей муж с соседом отправились ловить подростков.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

Прошло немного времени, и после того, как виновных доставили обратно на место происшествия, были вызваны и полиция, и медики, потому что у одного из молодых людей было травмировано лицо, а другой из-за интоксикации не мог ничего сказать связно.

Несовершеннолетнего пассажира Fiat доставили в больницу, а беседа с виновником аварии была проведена на месте, где выяснилось, что водителю всего 15 лет, а в его крови - 0,78 промилле алкоголя. Концентрация на выдохе невысока, однако подростку этого было достаточно, чтобы он не был способен ходить и связно разговаривать.

По сообщению Госполиции, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о вождении в нетрезвом виде и совершении аварии, если в результате пострадали люди.