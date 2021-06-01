Латвия в присутствии зрителей проведёт главный матч на турнире. Что нужно для выхода в плей-офф?

Уже известны 6 из 8 участников плей-офф. Из группы "А" в 1/4 финала сыграют Олимпийский комитет России (ОКР), Швейцария, Словакия и Чехия, а из группы "В" - Финляндия и США. Ещё две путёвки разыграют между собой команды Казахстана, Латвии, Канады и Германии.

В заключительный день группового этапа Канада сыграет с Финляндией, а Латвия - с Германией. Именно от результатов этих матчей и зависит, кто окажется в четвертьфинале.

Можно долго анализировать и сопоставлять разные исходы сегодняшних двух матчей, но если всё упростить, то для выхода в 1/4 финала сборной Латвии нужно победить команду Германии. Победа в основное время поднимет нас сразу на третье место, победа в овертайме или серии буллитов - на четвёртое.

В принципе, Латвию может устроить даже поражение в овертайме или по буллитам, но при условии, что Канада не обыграет Финляндию. Согласитесь, гораздо проще победить и не зависеть от исхода другого матча.

Помочь сборной Латвии сможет нападающий Оскар Батня, который вернулся в строй после травмы. Ситуация с капитаном команды Каспаром Даугавиньшем пока неопределённая. Из-за травмы лодыжки форвард пропустил последний матч против Финляндии.

Также помочь сборной Латвии победить должны болельщики, которые с 1 июня смогут присутствовать на трибунах чемпионата мира. Матч в "Арене Рига" смогут посетить 2660 зрителей, а цена билета составит 110 евро.

Расписание 12-го игрового дня ЧМ-2021:

1 июня, 12:15, Швейцария - Великобритания

1 июня, 12:15, Канада - Финляндия

1 июня, 16:15, Словакия - Чехия

1 июня, 16:15, Италия - США

1 июня, 20:15, ОКР - Беларусь

1 июня, 20:15, Германия - Латвия