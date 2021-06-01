За сутки выявлено 319 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель - 255,1
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 319 новых случаев Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 319 новых случаев Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 255,1 случаев - это самый низкий показатель с 20 ноября прошлого года.
За последние сутки проведено 14 546 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 2,2%.
Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 133 518 человек.