За сутки выявлено 319 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель - 255,1

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 255,1 случаев - это самый низкий показатель с 20 ноября прошлого года.

За последние сутки проведено 14 546 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 2,2%.