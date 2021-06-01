Вт, 1.06.2021
Эпидемиологическая ситуация в Латвии стремительно улучшилась, поэтому мы не видим никаких препятствий для снятия существующих ограничений и возобновления работы торговых центров. Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости
Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости

За сутки выявлено 319 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель - 255,1

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 319 новых случаев Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 255,1 случаев - это самый низкий показатель с 20 ноября прошлого года.

За последние сутки проведено 14 546 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 2,2%.

Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 133 518 человек.

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