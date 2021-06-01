Авария на Валмиерском шоссе возле Мурьяни: водитель погиб

На упомянутом участке Валмиерского шоссе сегодня до 7 часов утра столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Mercedes-Benz.

Из-за аварии на месте происшествия было перекрыто движение в обоих направлениях. VSIA Latvijas valsts ceļi призывало водителей быть осторожными и сообщало, что место ДТП можно объехать по шоссе Мурьяни - Сея (V79) и муниципальной дороге.