Авария на Валмиерском шоссе возле Мурьяни: водитель погиб
Водитель микроавтобуса погиб сегодня утром, 1 июня, в дорожно-транспортном происшествии на Валмиерском шоссе возле Мурьяни, сообщает Государственная полиция.
Водитель микроавтобуса погиб сегодня утром, 1 июня, в дорожно-транспортном происшествии на Валмиерском шоссе возле Мурьяни, сообщает Государственная полиция.
На упомянутом участке Валмиерского шоссе сегодня до 7 часов утра столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Mercedes-Benz.
Из-за аварии на месте происшествия было перекрыто движение в обоих направлениях. VSIA Latvijas valsts ceļi призывало водителей быть осторожными и сообщало, что место ДТП можно объехать по шоссе Мурьяни - Сея (V79) и муниципальной дороге.