Вт, 1.06.2021
Эпидемиологическая ситуация в Латвии стремительно улучшилась, поэтому мы не видим никаких препятствий для снятия существующих ограничений и возобновления работы торговых центров. Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости
Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости

Авария на Валмиерском шоссе возле Мурьяни: водитель погиб

ФОТО: KenCalderhead/Shutterstock

Водитель микроавтобуса погиб сегодня утром, 1 июня, в дорожно-транспортном происшествии на Валмиерском шоссе возле Мурьяни, сообщает Государственная полиция.

На упомянутом участке Валмиерского шоссе сегодня до 7 часов утра столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Mercedes-Benz.

Из-за аварии на месте происшествия было перекрыто движение в обоих направлениях. VSIA Latvijas valsts ceļi призывало водителей быть осторожными и сообщало, что место ДТП можно объехать по шоссе Мурьяни - Сея (V79) и муниципальной дороге.

НАВЕРХ
Back