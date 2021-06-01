Из-за аварии перекрыто Валмиерское шоссе возле Мурьяни
Утром сегодня, 1 июня, в связи с дорожно-транспортным происшествием заблокировано движение на Валмиерском шоссе в районе Мурьяни, сообщили в Госполиции.
Утром сегодня, 1 июня, в связи с дорожно-транспортным происшествием заблокировано движение на Валмиерском шоссе в районе Мурьяни, сообщили в Госполиции.
На упомянутом участке Валмиерского шоссе сегодня до 7 часов утра столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Mercedes-Benz. Информации о пострадавших пока нет.
Из-за аварии на месте происшествия было перекрыто движение в обоих направлениях. VSIA Latvijas valsts ceļi призывает водителей быть осторожными и сообщает, что место ДТП можно объехать по шоссе Мурьяни - Сея (V79) и муниципальной дороге.