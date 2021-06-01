Ср, 2.06.2021
Заглядывая в будущее и зная, что проходит вакцинация, мы могли бы двигаться к более простому и понятному регулированию, которое было бы применимо в любых условиях - на свадьбах, похоронах, культурных мероприятиях. Условия везде должны быть одинаковыми Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Шарапова с собачкой, Кержаков в метро и зелёное настроение Клишиной. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Легкоатлетка Дарья Клишина и её зелёное настроение

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта позавтракал с кубком Лиги чемпионов

Льюис Хэмилтон прыгнул с парашютом

Латвийская скелетонистка Эндия Терауда отпраздновала своё 24-летие

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и его губки уточкой

Российская фигуристка Виктория Синицина проводит первый отпуск за два года

Футболист Дмитрий Тарасов узнал пол ребёнка - это мальчик!

Роберт Левандовски поздравил маму с Днём матери

Селфи Серены Уильямс

Артемий Панарин подписывает бейсболку

Елизавета Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днём рождения

Канадская теннисистка Эжени Бушар и её ноги

Мария Шарапова и невероятной красоты пёс

Александр Кержаков в московском метро

Хоккеист сборной Латвии Рихард Букартс смотрит из автобуса

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