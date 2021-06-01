Видео ⟩ Людей восхитил ремикс, в котором объединили песню Саманты Тины и победителей "Евровидения"
Интернет-хитом стало видео латвийского диджея, в котром он соединил песню Саманты Тины и мелодию трека победителей конкурса "Евровидение".
Интернет-хитом стало видео латвийского диджея, в котром он соединил песню Саманты Тины и мелодию трека победителей конкурса "Евровидение".
Диджей Chris Wess в соцсетях опубликовал видео, которое невероятно понравилось людям - вокал Саманты идеально лег на музыку группы Måneskin.
"Лучше, чем оригинал!", "Гениально!", "Результат был бы лучше, если бы Саманта исполняла песню в таком стиле!" - писали комментаторы.
Сама Саманта в соцсетях написала лишь: "OMG." ("О мой Бог!" - Прим. ред.)
@chriswessmusic
🇱🇻&🇮🇹 The Moon Is Rising & Zitti E Buoni ##mashup ##zittiebuoni ##italy ##themoonisrising ##latvia ##maneskin ##samantatina♬ ZITTI E BUONI - Måneskin
Напомним, на 65-м конкурсе "Евровидение" победила итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Латвия не смогла пройти в финал и осталась в полуфинале на последнем месте.