Видео ⟩ Людей восхитил ремикс, в котором объединили песню Саманты Тины и победителей "Евровидения"

Диджей Chris Wess в соцсетях опубликовал видео, которое невероятно понравилось людям - вокал Саманты идеально лег на музыку группы Måneskin.

"Лучше, чем оригинал!", "Гениально!", "Результат был бы лучше, если бы Саманта исполняла песню в таком стиле!" - писали комментаторы.

Сама Саманта в соцсетях написала лишь: "OMG." ("О мой Бог!" - Прим. ред.)