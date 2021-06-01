Вт, 1.06.2021
Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича
Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича

Новая информация о судьбе Вараклянского края

Вараклянский замок ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства LЕТА, обсуждается вариант сохранения Вараклянского края как отдельного независимого самоуправления, относящегося к Латгале.

Сегодня утром президент Эгил Левитс встретился с представителями коалиционных партий, и на этой встрече стороны договорились о сохранении Вараклянского края как отдельного самоуправления, однако это будет лишь временным решением.

Допускается, что в крае могут пройти выборы, но депутаты будут избраны на год, пока готовится юридически корректное решение о том, чтобы включить Вараклянский край в состав Резекненского.

Как сообщалось, Сейм вопреки решению Конституционного суда поддержал присоединение Вараклянского края к Резекненскому, а не к Мадонскому.

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