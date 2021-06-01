Новая информация о судьбе Вараклянского края

Сегодня утром президент Эгил Левитс встретился с представителями коалиционных партий, и на этой встрече стороны договорились о сохранении Вараклянского края как отдельного самоуправления, однако это будет лишь временным решением.

Допускается, что в крае могут пройти выборы, но депутаты будут избраны на год, пока готовится юридически корректное решение о том, чтобы включить Вараклянский край в состав Резекненского.