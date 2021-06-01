Страсти по Вараклянам. Что станет с проблемным краем?

Окончательное решение по этому предложению должен принять Сейм.

Также предусмотрено, что до 1 января 2022 года Кабинет министров должен подать в Сейм предложение по административной территории Вараклянского края. Правительство должно предоставить предложения в соответствии с установленной Сеймом целью административно-территориальной реформы.

До 1 октября 2021 года Вараклянское самоуправление должно организовать общественное обсуждение по вопросу слияния края с окружающими краями для достижения целей административно-территориальной реформы.

Край пока может быть сохранен как независимый, относящийся к Латгале

Ранее сообщалось, что по неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства LЕТА, обсуждается вариант сохранения Вараклянского края как отдельного независимого самоуправления, относящегося к Латгале.

Сегодня утром, 1 июня, президент Эгил Левитс встретился с представителями коалиционных партий, и на этой встрече стороны договорились о сохранении Вараклянского края как отдельного самоуправления, однако это будет лишь временным решением.

Допускается, что в крае могут пройти выборы, но депутаты будут избраны на год, пока готовится юридически корректное решение о том, чтобы включить Вараклянский край в состав Резекненского.

Как сообщалось, Сейм вопреки решению Конституционного суда поддержал присоединение Вараклянского края к Резекненскому, а не к Мадонскому.

Президент ожидает выполнения решения Конституционного суда по вопросу о Вараклянском крае

Латвия является правовым государством, и из этого следует, что Сейм обязан выполнять решения Конституционного суда (КС), поскольку в противном случае действия парламента вызовут конституционный кризис, заявил президент Эгил Левитс.

Он напомнил, что Конституцией на президента возложена роль ее хранителя, и Конституция запрещает провозглашать неконституционные законы, поэтому, по мнению президента, необходимо искать решения, чтобы избежать конституционного кризиса.

Эгил Левитс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

После вчерашнего голосования Сейма, когда парламент отказался вопреки решению КС присоединять Вараклянский край к Мадонскому, сегодня, 1 июня, президент созвал собрание представителей коалиционных фракций.

Президент указал, что все конституционные органы осуществляют свою деятельность в рамках, установленных Конституцией. КС правомочен принимать решения о соответствии принятых Сеймом законов Конституции. В данном решении суд постановил, что положение закона об административных территориях и населенных пунктах, согласно которому нынешний Вараклянский край будет входить в состав вновь образованного Резекненского края, противоречит Конституции.