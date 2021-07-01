ЗИМА 2021 ГОДА. Пока люди жалуются на то, что все закрыто, нет работы и нельзя купить необходимые вещи, во всех медучреждениях по-прежнему возрастает интенсивность работы и прессинг. В ежедневной гонке медиков такие вещи, как "кофейная пауза", "уборная" и "можно бы было сходить покурить", сейчас не существуют. В моменты передышки у них по-прежнему хватает сил улыбаться и верить, что скоро все будет хорошо.

Живя в пузыре Covid-19 уже долгое время, понимаешь, что иногда пропадают доверие и понимание. Информации о вирусе, ограничениях, заболевших, случаях смерти и серьезности ситуации так много и она столь разная, что легко запутаться. Много говорится и о тяжелой ситуации медиков, нехватке рабочих рук, большой нагрузке, но все это - часть борьбы, которую своими глазами увидеть нельзя. Как минимум - было нельзя.

Мы пишем это, чтобы не забыть, как опасен вирус, если делать вид, что его не существует.

ЗИМА 2021 ГОДА. В стационар RAKUS "Гайльэзерс" мы с коллегой Юрисом приехали в 6:40 утра, в 6:45 уже запланирована встреч с доктором Линдой Пейчей, главврачом стационара RAKUS "Гайльэзерс", которая разрешила нам отправиться с ней по ежедневным рабочим делам. Несмотря на то, что сейчас очень раннее утро, в коридорах больницы можно услышать быстрые шаги во всех направлениях. Пациентов, впрочем, не видно, только халаты медиков разных тонов и скрытые за масками лица, на которых ощущается большая усталость.

6:50

Встречаемся с доктором Пейчей, отправляемся в ее кабинет. Между приведением в порядок документов и бесчисленными телефонными звонками коротко обговариваем распорядок дня, предусмотренный для врача. Время для нашего интервью, если оно найдется, - 11:00. До этого - все распланировано почти по минутам.

7:02

Выходим из кабинета доктора, направляемся в Клинику токсикологии и сепсиса. Здесь сейчас находятся тяжелейшие пациенты с Covid-19, поэтому достигаем только дверей отделения. Когда-то здесь находились лишь пациенты отделения Клиники токсикологии и сепсиса, однако сейчас большая часть мест здесь предусмотрена для коронавирусных пациентов. И становится ясно, почему вокруг не видно больных и царит тишина - все коронавирусные пациенты изолированы, к ним можно попасть только в полном защитном костюме, надевание и снятие которого достойны отдельного сюжета. Доктор узнает нужные данные, отправляемся дальше.

7:16

Снова в кабинете врача. Стол завален таблицами, графиками и записями. Не хватает рук - все больше заболевают сами медики. Нужно готовиться к собранию в 8:30, на котором встретится все руководство RAKUS, чтобы обсудить ситуацию в каждом из медучреждений.

7:22

Отправляемся обратно в Клинику неотложной медицины и приема пациентов, где сообщается о ситуации за прошедшие сутки. Следует сообщение о пациентах с инфекцией SARS-CoV-2, находящихся в тяжелом состоянии, в легких которых все больше наблюдается "матовое стекло" - это зоны, остающиеся на снимках исследования компьютерной томографии белыми, показывая места, где в легких больше не проходит оксигенация - не поступает кислород. 80%, 25%, 60% - степени повреждения легких у пациентов. Не считая пациентов с Covid-19, туда попадают и те, у кого полная голова крови и под влиянием судорог перекушены языки. Принимается решение о разделении медиков для работы.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

8:07

Опаздываем. В коридоре встречаем резидентов, которым быстро объясняют, куда надо идти. Там же сталкиваемся и с руководителем Службы надзора за инфекциями Марисом Лиепиньшем, который выглядит уставшим и спрашивает, можно ли ругаться перед камерой. Описание ситуации с его стороны заканчивается тем, что все "пиии". Доктор Пейча с этим согласна. Обсуждаются текущие дела, следуем дальше. Способность доктора Пейчи не терять оптимизм, сохранять спокойствие и всех подбадривать - очаровывает. "Главное - не терять в себе позитив", - говорит доктор, продолжая забег по коридорам больницы со скоростью 2,5 шага в секунду.

8:15

Снова в кабинете доктора Пейчи, ждем собрания. К нам присоединяется главная медсестра. Большую часть коллег оба медика еще не успели встретить, определенно и по той причине, что обычный темп сбивает наша съемочная команда.

8:30

Начинается собрание. Из каждого стационара сообщается об общем числе пациентов, тяжело больных, выписанных пациентах, впрочем, последних относительно мало. Обсуждается вопрос адаптации большего количества помещений для нужд больных Covid-19 и тех пациентов, у которых еще не готовы результаты тестов. Сообщается о еще большем числе заболевших медиков. Коллеги информируют, что мест у них нет и они не освободятся - только в случае летальных исходов. Снова нужно менять план работающих медиков и размещение.

9:02

Отправляемся в путь, чтобы направить на работу с пациентами с Covid-19 здоровых медиков. По дороге посещаем процедурный кабинет - несмотря на то, что вакцины получены, огромного ресурса требует и организация вакцинации, так как заняты все. Отдельные врачи предлагают вакцинировать свои отделения. Даже не могу конкретно сосчитать, с каким числом людей план на день обсуждается чуть более чем за час, но фамилии минимум десяти врачей названы, поменяны местами, осознаны. Почти к каждому подходят индивидуально и объясняют, что и почем. "Конечно, доктор, да, смогу. Что же делать, если все болеют?".

10:05

Доктору Пейче надо быть на собрании ведущих специалистов анестезиологии а реаниматологии. Мы с Юрисом снова остаемся за дверями. Доктора нет примерно час.

11:12

Снова в кабинете доктора Пейчи. С 6:40 до этого момента мы присели только на время собрания, не говоря уже о кофе, паузах или в моем случае - возможности сходить покурить.

11:28 - 12:15

Интервью. Юрис передан коллегам для дальнейших съемок, доктор Пейча отправляется обратно в забег. И это была лишь половина рабочего дня относительно спокойной смены.

- Как проходит ваш обычный рабочий день?

- В принципе, рабочий день у нас считается восемь часов, но в такие времена рабочего дня такой продолжительности не существует. У нас день начинается в 6:30, я обычно уже дома обобщаю данные, чтобы день прошел немного легче. Приходя на работу, нужно учесть время и на переодевание. И тогда начинаются первые пятиминутные собрания, однако проблемы дня обычно включают в себя различные коррекции и все запланированное может поменяться в течение пяти минут. Самая важная моя работа - я обобщаю всю информацию и пытаюсь помочь коллегам и пациентам обеспечить процесс лечения, чтобы каждый получил помощь - врачи должны быть на своих местах, все актуальные проблемы должны быть решены.

- Слышали, что не хватает не только врачей, но и медсестер и санитаров? Почему каждый работник в команде медучреждения столь важен для организации полноценного процесса лечения?

- Итак, врач обеспечивает процесс лечения - проводит исследование, назначает лечение, руководит процессом лечения. Медсестра - это та, кто находится с пациентом постоянно - обеспечивает процесс получения терапии и опеки. Санитар, или помощник медсестры, - это тот, кто технически обеспечивает транспортировку на исследования, застилание кроватей, поставку еды и т. д. - все эти специалисты сотрудничают рука об руку, и это большая командная работа. В целом в RAKUS у нас более 4600 работников, и число заболевших/здоровых среди них меняется изо дня в день. Если две недели назад я сказала бы, что выраженно болеют санитары и медсестры и только немного - врачи, то теперь соотношение изменилось - сейчас больше больных врачей, а санитары с медсестрами вернулись к работе. Как минимум из наших работников никто не сказал, что больше не хочет работать.

- Как медицинский персонал может заразиться? Мы слышали о мероприятиях по санитарной безопасности, защитных костюмах и т. д.

- По-разному. Медперсонал может заболеть и в любом другом месте за пределами работы - в магазине или любом общественном месте, где происходят скопления или грязные поверхности. Но, конечно, возможен и перенос в стационаре от пациентов к работникам, если не соблюдаются какие-то меры безопасности. И среди наших работников, когда началась вторая волна, были те, кто не верил, что вирус есть, ходили без масок, не соблюдали гигиену рук... так что - это может произойти везде.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

- Изменилась ли "вера" сейчас?

- Я не могу ответить за всех, но по-прежнему можно услышать, что кому-то он кажется выдуманным и ненастоящим, но мне хотелось бы верить, что это меньший процент людей. Стоит отметить, что чаще всего уровень образованности ниже, если мы мало читаем, черпаем информацию только одного вида и верим ей, тогда, скорее всего, и появляются заметные подвижки в ту или другую сторону - это и создает различия в мышлении людей и отношении к различным вещам.

- Как вы прокомментируете популярное мнение о "чрезмерно большой" статистике больных Covid-19?

- Я точно прокомментирую со стороны стационара - видя тех пациентов, которые у нас лечатся, особенно в Клинике токсикологии и сепсиса, этих тяжелых пациентов, или пациентов отделения опасных инфекций - знаете, мы радиологически видим изменения в легких, которые у части пациентов очень быстро прогрессируют, быстрое ухудшение, бывает так, что через 6-8 дней изменения в легких можно увидеть, просто посмотрев на картинку. Эти неверующие тогда должны сказать, что кто-то эти изменения нарисовал на томографе. Многим пациентам необходимо осуществлять интубацию или обеспечивать кислородную терапию с высокопоточными назальными канюлями или неинвазивную вентиляцию, так как они не могут дышать из-за повреждений легких. Мы все радовались бы, если бы у всех с положительными тестами на Covid-19 болезнь протекала в легкой форме, но такая ситуация нереальна. Призываю неверующих приходить и поработать у нас санитарами, пожертвовать свое время и энергию, чтобы помочь тем, кто попал в стационар и столкнулся с этим ощущением, которое нельзя так просто забыть - страхом не дышать.

- Говоря об умерших, называя многих, упоминаются побочные заболевания - какие они?

- Как спортсмены, так и курильщики - болеют все люди. Инфекция Covid-19 может быть определяющей, но может быть и побочное заболевание. Однако побочное заболевание в большей части вариантов не обострилось бы или не декомплексировалось бы, если бы не наслоился Covid-19. Конечно, чаще встречается, что инфекция Covid-19 была главной или определяющей, но может быть и так, что человек, например, заболел Covid-19 и на фоне у него иногда повышено давление, а лекарства он не принимает и живет активно. Таким образом, на фоне Covid-19 у него в атеросклеротических сосудах образуется инфаркт миокарда. И тогда острый коронарный синдром, или инфаркт миокарда, будет первоочередным, а инфекция Covid-19 - как фон.

- Что в таком случае указывают в качестве причины смерти?

- В таком случае причина смерти - инфаркт миокарда.

- Появилось ли что-то позитивное в рабочем процессе во время кризиса?

- Конечно, есть и позитивные вещи, которые мы заметили во всем этом процессе - каждая кризисная ситуация меняет сущность человека, отношение, выносливость, порог оптимизма. Мы поняли, что, если только такие возможности будут, конечно, пациентов в одной палате должно быть по возможности меньше. Может быть, медперсонал больше обратит внимание именно на риски заражения и их контроль, что очень важно - и тут каждый из нас делает свой вклад, соблюдая требования гигиены. И, конечно, сотрудничество людей и командная работа после этих полутора месяцев очень интенсивной работы, по крайней мере на мой взгляд, стали лучше.

- Является ли это самым тяжелым кризисом, с которым стационар сталкивался?

- Если мы вспомним, например, трагедию Maxima... такие кратковременные события масштабного объема были, но это такое длительное, непрерывное, измучивающее...

- О вашей личной жизни - как к ситуации относятся в вашей семье?

- Моя семья отзывчива. Мой муж также работает в сфере здравоохранения, и он видит это все изнутри, так сказать. Семья понимает, что сейчас нужно больше напрячься самим, так как "мамы меньше". И маленькая дочь часто говорит мне: "Ну что ты все на работу! Приходи наконец ко мне пожить! Ты приходишь с работы и потом еще сидишь и делаешь что-то...". Но это такое время - оно пройдет, и надеюсь, что все снова будет хорошо.

Если оценивать с точки зрения философии, то мое личное мнение - это время дало нам возможность подумать о глобальных жизненных ценностях, так как не магазины и подарки - самое важное, а быть вместе, чего многие сейчас лишены. Этот факт дал нам осознание, что важно это, а не тусоваться и ходить в гости. В этих условиях мы можем больше оценить все душевные ценности, пока события в мире такие, какие они есть. И нам, возможно, нужно чаще прислушиваться к себе, чтобы понять, что самое важное в этой жизни.