Севастова вслед за Остапенко вылетела с "Ролан Гаррос" уже в первом раунде
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова потерпела поражение на старте Открытого чемпионата Франции, уступив американке Дженнифер Брэди.
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова потерпела поражение на старте Открытого чемпионата Франции, уступив американке Дженнифер Брэди.
Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился победой американки со счётом 6:3, 6:3.
По ходу встречи Дженнифер Брэди, которая является 14-й ракеткой мира, выполнила два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Анастасия Севастова, занимающая 48-ю строчку рейтинга WTA, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала один брейк. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.
Следующей соперницей Брэди в Париже станет француженка Фиона Ферро или представительница Тайваня Лян Ен-Шуо.
Напомним, днём ранее латвийская теннисистка Алёна Остапенко также не смогла преодолеть первый раунд "Ролан Гаррос", уступив американке Софии Кенин со счётом 6:4, 4:6, 6:3.