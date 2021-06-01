Вт, 1.06.2021
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Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости

Севастова вслед за Остапенко вылетела с "Ролан Гаррос" уже в первом раунде

Анастасия Севастова ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова потерпела поражение на старте Открытого чемпионата Франции, уступив американке Дженнифер Брэди.

Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился победой американки со счётом 6:3, 6:3.

По ходу встречи Дженнифер Брэди, которая является 14-й ракеткой мира, выполнила два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Анастасия Севастова, занимающая 48-ю строчку рейтинга WTA, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала один брейк. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.

Следующей соперницей Брэди в Париже станет француженка Фиона Ферро или представительница Тайваня Лян Ен-Шуо.

Напомним, днём ранее латвийская теннисистка Алёна Остапенко также не смогла преодолеть первый раунд "Ролан Гаррос", уступив американке Софии Кенин со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

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