Севастова вслед за Остапенко вылетела с "Ролан Гаррос" уже в первом раунде

По ходу встречи Дженнифер Брэди, которая является 14-й ракеткой мира, выполнила два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Анастасия Севастова, занимающая 48-ю строчку рейтинга WTA, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала один брейк. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.