Канада проиграла Финляндии и облегчила задачу сборной Латвии в матче против Германии

Швейцария - Великобритания

Сборная Швейцарии в Олимпийском спортивном центре встречалась с Великобританией и одержала победу со счётом 6:3 (2:1, 4:1, 0:1).

Счёт в середине первого периода открыл Грегори Хофман, но уже через минуту британец Лиам Кирк восстановил равновесие на табло. Ещё до перерыва швейцарцы вышли вперёд благодаря голу Ромена Лёффеля.

Во втором периоде Кирк оформил дубль, но затем британцы пропустили четыре шайбы от Сантери Алатало, Нико Хишира и Кристофа Берчи, который оформил дубль. Точку в матче поставил Брендан Коннолли, который сократил отставание в счёте в третьем периоде.

Благодаря этой победе Швейцария набрала 15 очков и вышла на первое место в группе "А", опередив команду Олимпийского комитета России, которая свой последний матч на групповом этапе проведёт сегодня вечером против Беларуси.

Великобритания с четырьмя очками осталась на предпоследнем месте в группе, но лидер команды Лиам Кирк с 7 голами единолично возглавил список лучишх бомбардиров турнира.

Канада - Финляндия

В параллельном матче, который проходил в "Арена Рига" сборная Канады в серии буллитов уступила команде Финляндии - 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1).

Счёт в матче открыл канадец Брэндон Пирри. В начале второго периода Артту Руотсалайнен восстановил равновесие в счёте, но за минуту до перерыва Макс Комтуа вновь вывел Канаду вперёд. В третьем периоде 23-летний Руотсалайнен оформил дубль и перевёл матч в овертайм, где победителя выявить не удалось. В серии буллитов сильнее оказалась Финляндия.

Таким образом, Финляндия набрала 17 очков и возглавила группу "В", а Канада набрала 10 очков и поднялась на третье место в группе. Это значит, что сборной Латвии в матче с Германией хватит и ничьей в основное время, чтобы занять место Канады в плей-офф.

Канаде для выхода в 1/4 финала необходимо, чтобы Латвия или Германия одержали победу в основное время.

Также уже точно известно, что сборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

Расписание 12-го игрового дня ЧМ-2021:

1 июня, 16:15, Словакия - Чехия

1 июня, 16:15, Италия - США

1 июня, 20:15, ОКР - Беларусь

1 июня, 20:15, Германия - Латвия