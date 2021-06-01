Выборы в Мадонском крае 5 июня все же могут состояться

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о приостановке выборов в Мадонском крае, так как Сейм планировал рассмотреть изменения его территории, включив в него Вараклянский край.

Однако комиссия по АТР поддержала поправки о сохранении Вараклянского края как отдельного самоуправления, но окончательное решение еще должен принять Сейм. Таким образом, изменения в территории Мадонского края больше не планируются, поэтому там могут пройти выборы.

Как сообщалось, комиссия Сейма по АТР одобрила предложение о внесении в закон поправок, которые предусматривают сохранение Вараклянского края как отдельного самоуправления.

Также предусмотрено, что до 1 января 2022 года Кабинет министров должен подать в Сейм предложение по административной территории Вараклянского края.

До 1 октября 2021 года Вараклянское самоуправление должно организовать общественное обсуждение по вопросу слияния края с окружающими краями для достижения целей административно-территориальной реформы.

В первый день предварительного голосования на выборах самоуправлений проголосовало 1,66% избирателей

В первый день предварительного голосования на выборах самоуправлений проголосовало 15 614 избирателей, что составляет 1,66% их общего числа, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по всем избирательным участкам.

Больше всего проголосовавших было в Видземе - 7523 человека, или 2% общего числа.

В Латгале проголосовали 2838 избирателей (1,61%), в Земгале - 2856 избирателей (1,36%), в Курземе - 2397 избирателей (1,30%).

Как отметили в ЦИК, по сравнению с предыдущими муниципальными выборами в 2017 году на этих выборах активность избирателей в первый день предварительного голосования ниже - если исключить три самоуправления, где в этом году выборы не проходят, активность в 2017 году составила 1,9%.

Досрочно отдать свой голос на выборах можно будет также в четверг, 3 июня, с 9:00 до 16:00, и в пятницу, 4 июня, с 13:00 до 20:00.

5 июня, в день выборов, участки будут работать с 7:00 до 20:00.

Выборы пройдут в 39 избирательных округах - 33 краях и шести городах государственного значения. Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа.