Стали известные первые пары 1/4 финала на чемпионате мира по хоккею

Словакия - Чехия

Сборная Чехии в Олимпийском спортивном центре обыграла Словакию со счётом 7:3 (2:0, 2:1, 3:2). Голами в составе чешской сборной отметились Филип Задин, Михаэль Шпачек, Лукаш Радил, Либор Шулак, Матей Странски, Матей Блюмель и Либор Хайек. В составе сборной Словакии точными бросками отметились Матуш Сукель, Мартин Бучко и Кристиан Поспишил.

Таким образом, сборная Чехии набрала 13 очков и заняла 3-е место в группе. Словакия с 12 баллами расположилась на 4-й строчке.

В 1/4 финала сборная Словакии сыграет с командой США, а сборную Чехии ожидает матч с Финляндией.

Италия - США

Матч в "Арена Рига" между США и Италией завершился победой американцев со счётом 4:2 (3:0, 1:1, 0:0).

Голами в составе американской сборной отметились Конор Гарланд и Кевин Лабанк, которые оформили по дублю. За итальянцев забили Лука Фриго и Стефано Джильяти.

Благодаря этой победе сборная США набрала 18 очков и заняла первое место в группе "В". Италия осталась единственной сборной на турнире, которая не набрала ни одного очка.

Расписание 12-го игрового дня ЧМ-2021:

1 июня, 20:15, ОКР - Беларусь

1 июня, 20:15, Германия - Латвия