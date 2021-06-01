Российские хоккеисты заняли первое место в группе и вышли на Канаду

Матч Беларуси и команды ОКР проходил в Олимпийском спортивном центре и завершился победой подопечных Валерия Брагина со счётом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).

Счёт в матче уже на 36-й секунде открыл Никита Нестеров, которому ассистировал Михаил Григоренко. На 5-й минуте Эмиль Галимов увеличил преимущество россиян, а на 10-й Максим Шалунов сделал счёт 3:0. До перерыва в воротах Беларуси побывало ещё две шайбы - сначала отличился Григоренко, а затем Нестеров оформил дубль.

Во втором периоде россияне сбавили обороты и за 20 минут не смогли поразить ворота соперника, а в заключительном игровом отрезке россияне ещё один раз отправили шайбу в ворота Беларуси - на 53-й минуте отличился Дмитрий Воронков после передачи Антона Слепышева.

Видео: Лучшие моменты матча ОКР - Беларусь

Победа в этом матче позволила подопечным Валерия Брагина набрать 17 очков и выйти в плей-офф с первого места в группе. В 1/4 финала россияне встретятся со сборной Канады.

Также стоит отметить, что команда Олимпийского комитета России стала самой забивающей на групповом этапе (28). По 27 шайб забросили швейцарцы и чехи.

Российские хоккеисты выступают в Риге как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Решение принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать, используя флаг, герб, гимн и другие национальные символы страны.