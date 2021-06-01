"Было два конкретных случая": Херманис говорил с Собчак о домогательстве в театре, но его слова вырезали

Журналистам он признался, что разговор с Собчак был в пять раз длиннее, а в теме о насилии его не совсем правильно поняли.

Ксения Собчак допрашивала Херманиса о том, чтобы он делал, если бы в его театре был бы какой-либо случай сексуального домогательства. Какими были бы его действия, если бы к работнице приставал известный актер:

"Ответил: если бы не было свидетелей, то это было бы одно слово против другого. Этого не хватает для обвинения. Ты же не знаешь, у кого правда. Скорее всего, я бы уволил эту работницу.

Но это не значит, что я каким-либо образом поддерживаю сексуальное домогательство!".

Из программы Ксении Собчак вырезали часть, в которой режиссер рассказывает, что подобное недопустимо в его театре.

Изданию Privātā Dzīve Алвис Херманис указал, что в Новом рижском театре были такие случаи: "У нас было два конкретных случая, когда мы попрощались с режиссером и одной молодой актрисой. В первом случае - психологически унижали актрису, а во втором - физически".