Вт, 1.06.2021
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"Было два конкретных случая": Херманис говорил с Собчак о домогательстве в театре, но его слова вырезали

Алвис Херманис ФОТО: Evija Trifanova/LETA

24 мая в эфир вышло интервью Ксении Собчак с латвийским режиссером Алвисом Херманисом. Изданию Privātā Dzīve режиссер указал на то, что после монтажа некоторые его слова были вырваны из контекста, местами их можно неправильно трактовать. 

Журналистам он признался, что разговор с Собчак был в пять раз длиннее, а в теме о насилии его не совсем правильно поняли. 

Ксения Собчак допрашивала Херманиса о том, чтобы он делал, если бы в его театре был бы какой-либо случай сексуального домогательства. Какими были бы его действия, если бы к работнице приставал известный актер:

"Ответил: если бы не было свидетелей, то это было бы одно слово против другого. Этого не хватает для обвинения. Ты же не знаешь, у кого правда. Скорее всего, я бы уволил эту работницу. 

Но это не значит, что я каким-либо образом поддерживаю сексуальное домогательство!".

Из программы Ксении Собчак вырезали часть, в которой режиссер рассказывает, что подобное недопустимо в его театре. 

Изданию Privātā Dzīve Алвис Херманис указал, что в Новом рижском театре были такие случаи: "У нас было два конкретных случая, когда мы попрощались с режиссером и одной молодой актрисой. В первом случае - психологически унижали актрису, а во втором - физически".

Он отметил, что на это были доказательства. Виновными были люди, известные в театральном обществе. Правда, конкретных имен режиссер не назвал. 

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