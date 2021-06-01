В Литве за сутки подтвержден 375 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 131

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 375 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 12 898 молекулярных тестов (ПЦР) и 9833 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 282,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 274 776 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4276 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8623 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4386 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 131 тест (3%), скончались шесть человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 163,8 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 3,7%.

За сутки в больницах открыто 10 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 122 пациентам. Средний возраст госпитализированных 66 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 86, то есть 70%.