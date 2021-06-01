"Закрытая страна": студентка сутки ехала в Польшу, а дальнобойщик не смог вернуться на работу в Клайпеду

Белорусы буквально заперты. Вот истории людей, которым приходится прорывать "блокаду", - и не у всех получается.

Девушка Яна, которая учится в Польше, рассказала Intex-press, как больше суток понадобилось ей, чтобы вернуться в вуз. Пришлось лететь "в объезд" через Калининград и там ночевать в хостеле, дожидаясь нужных автобусов.

Сергей - дальнобойщик, работает в литовской компании уже несколько лет. Домой в Барановичи он приехал в конце апреля, а сейчас не может вернуться на работу.

"С недавнего времени водители-международники, у которых есть виза категории D, наземным транспортом могут выехать из Беларуси один раз в шесть месяцев. Самолетом можно было летать хоть каждый день, а вечером возвращаться через границу наземным транспортом, если деньги позволяют. Потому что мы ограничены в выезде из страны, а не во въезде в нее.

Поэтому я рассчитывал, что полечу из Минска до Вильнюса на самолете, а потом на маршрутке доеду до места работы в Каунасе. Но из-за отмены рейсов мы с коллегами теперь ломаем голову над тем, как нам добраться.

Узнав о ситуации с авиаперелетами, я решил полететь из Минска в Киев, ведь разница в цене билета небольшая. Да и это последний "близкий" способ, чтобы добраться. Но потом прочитал, что Украина тоже запретила нам перелеты. И с этого момента у меня и у моих коллег начались проблемы.

Наши работодатели пытаются решить этот вопрос, но пока все безрезультатно. Может, у них получится выслать приглашение работникам, может, найдут другой какой-то способ. Ведь сейчас половина водителей не могут приехать назад на работу. Поэтому сейчас все мои коллеги-белорусы, и я в том числе, сидим дома и ждем 1 июня в надежде, что скоро все изменится. Не знаю, правда, что изменится, просто в одном из наших рабочих чатов кто-то писал, что вроде как с 1 июня что-то отменят.