В Вецмилгрависе на корабле возник пожар: один человек пострадал
В Вецмилгрависе в результате пожара в машинном отделении корабля пострадал один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
В Вецмилгрависе в результате пожара в машинном отделении корабля пострадал один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
🇱🇻 Kuģa motortelpā #Vecmīlgrāvis #Rīga #Latvija izveidojies sadūmojums. 1 cilvēks cieta. Uz vietas darbojās 42 ugunsdzēsēji.— BreakingLV (@breakinglv) June 1, 2021
📹 Pavels Kuļikovs pic.twitter.com/zl83p57iUj
В В 14:53 поступил вызов на улицу Галес, где в машинном отделении корабля горел электродвигатель устройства охлаждения двигателя общей площадью 20 квадратных метров.
Один человек пострадал в результате инцидента.
На месте происшествия работают 42 пожарных, в настоящее время пожар локализован.