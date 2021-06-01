Вт, 1.06.2021
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Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости

В Вецмилгрависе на корабле возник пожар: один человек пострадал

Огнетушитель ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Вецмилгрависе в результате пожара в машинном отделении корабля пострадал один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В В 14:53 поступил вызов на улицу Галес, где в машинном отделении корабля горел электродвигатель устройства охлаждения двигателя общей площадью 20 квадратных метров.

Один человек пострадал в результате инцидента.

На месте происшествия работают 42 пожарных, в настоящее время пожар локализован.

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