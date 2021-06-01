Вт, 1.06.2021
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Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости

ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinovac

ФОТО: EPA/Scanpix

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила китайскую вакцину от Covid-19 производства компании Sinovac Biotech для экстренного применения для людей старше 18 лет, пишет "Медуза".

Sinovac стала второй китайской вакциной, применение которой одобрила ВОЗ. В начале мая ВОЗ одобрила китайскую вакцину от Covid-19 Sinopharm

Всего ВОЗ одобрила семь вакцин. В список вошли такие препараты, как Pfizer/BioNTech, Janssen, два варианта вакцины от AstraZeneca, а также Moderna.

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