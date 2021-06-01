ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinovac

Sinovac стала второй китайской вакциной, применение которой одобрила ВОЗ. В начале мая ВОЗ одобрила китайскую вакцину от Covid-19 Sinopharm

Всего ВОЗ одобрила семь вакцин. В список вошли такие препараты, как Pfizer/BioNTech, Janssen, два варианта вакцины от AstraZeneca, а также Moderna.