Вт, 1.06.2021
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Член комиссии, принимавшей у российского миллиардера экзамен по латышскому

Фото ⟩ В Латвии начал действовать цифровой сертификат о вакцинации от Covid-19. Что нужно знать?

ФОТО: LETA

Сегодня, 1 июня, начал действовать национальный цифровой сертификат о вакцинации от Covid-19, при помощи которого люди могут подтвердить факт вакцинации.

Сертификат доступен на сайте covid19sertifikats.lv. Вакцинированные и переболевшие Covid-19 могут просматривать на сайте свои собственные сертификаты, а также сертификаты своих иждивенцев.

На сайте доступны три типа сертификатов - сертификат о вакцинации от Covid-19, сертификат о результатах лабораторных анализов на Covid-19 и сертификат о том, что человек переболел. Сертификат можно предъявлять в электронном виде или распечатать. Проверить, действителен ли сертификат, можно через QR-код.

ФОТО: LETA

Сертификат о вакцинации действителен только в том случае, если с момента первой вакцинации вакцинами Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech или Moderna прошло не менее 14 дней, а также через 22-90 дней после первой вакцинации вакциной AstraZeneca или сразу после второй вакцины.

Справка о том, что человек переболел, действительна в том случае, если с момента положительного результата теста прошло не менее 11 дней. Этот сертификат действителен 180 дней.

ФОТО: LETA

По данным агентства LETA, во вторник утром, 1 июня, на сайте наблюдались временные сбои, так как поступало около 900 запросов в минуту.

Как сообщила представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Сталберга, во вторник на портале доступны сертификаты о вакцинации, а сертификаты о перенесенном Covid-19 будут появляться постепенно.

Чтобы получить сертификат, люди должны зайти в раздел "Просмотр своих сертификатов", а раздел "Проверить сертификаты" предназначен для лиц, которые будут их проверять.

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