Главное за 1 июня ⟩ Правительство ослабляет ограничения, в Латвии начали действовать сертификаты вакцинации

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 319 новых случаев Covid-19, скончались три человека. Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 255,1 случая - это самый низкий показатель с 20 ноября прошлого года. Доля положительных тестов в общем количестве тестов уменьшилась с 3,1% до 2,2%. За прошедшие сутки госпитализировано 42 пациента с Covid-19, выписан 71 человек.

Сегодня, 1 июня, начал действовать национальный цифровой сертификат о вакцинации от Covid-19, при помощи которого люди могут подтвердить факт вакцинации. В первый день с момента запуска национальной цифровой платформы сертификатов о вакцинации против Covid-19 в Латвии во второй половине дня было создано около 82 000 сертификатов, сообщила Национальная служба здравоохранения в Twitter.

Большое количество людей сейчас получают сообщения о переносе получения второй дозы вакцины AstraZeneca на несколько недель, что требует изменения планов на отпуск. Поскольку вакцинированные AstraZeneca теперь получают вторую дозу ближе к 12-й неделе, или через три месяца после первой прививки, вакцинированные Pfizer и Moderna смогут свободно путешествовать почти в два-три раза скорее, поскольку им нужно ждать от трех до четырех недель вместо трех месяцев.

За последние пять недель индийский штамм коронавируса в Латвии был выявлен у девяти человек, один из них умер. Ни один из этих случаев не был связан с поездками. Средний возраст заболевших - 39 лет, самый молодой пациент находится в возрастной группе от 10 до 19 лет, а самый старший - в возрастной группе от 70 до 79 лет.

Медицинские эксперты оценивают три смерти, произошедшие вскоре после вакцинации против Covid-19, следует из отчета Министерства здравоохранения правительству. Минздрав отмечает, что во всех трех случаях сообщившие не были специалистами в области здравоохранения. В этих случаях у медработников была запрошена дополнительная информация, необходимая для оценки, и оценка продолжается.

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