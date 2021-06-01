Главное за 1 июня ⟩ Правительство ослабляет ограничения, в Латвии начали действовать сертификаты вакцинации
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Сегодня, 1 июня, прошло заседание Кабинета министров. После заседания состоялась пресс-конференция, на которой правительство проинформировало о новых решениях.
Что решило правительство?
С сегодняшнего дня, 1 июня, все поставщики индивидуальных услуг, деятельность которых до сих пор была ограничена из-за пандемии, смогут возобновить работу, если они были вакцинированы или переболели Covid-19. Поправки предусматривают, что, если поставщик услуг был вакцинирован от Covid-19 или переболел этим заболеванием в течение последних шести месяцев, он сможет оказывать все виды косметических услуг, аренды спортивных товаров и фотоуслуги, а также услуги, связанные с развлечениями и оздоровлением, в индивидуальном порядке.
В связи с неудовлетворительным состоянием здоровья временно отстраненный начальник бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления Госполиции Андрей Созинов решил уйти со службы Государственной полиции. Сегодня последний день службы Созинова. Он проработал в полиции около 29 лет.
Заместитель начальника Государственной полиции, начальник Главного управления полиции полковник Нормунд Крапсис после 30 лет службы в Госполиции решил оставить службу и уйти в отставку. Вторник, 1 июня, последний день службы Крапсиса.
Водитель микроавтобуса погиб сегодня утром, 1 июня, в дорожно-транспортном происшествии на Валмиерском шоссе возле Мурьяни. На упомянутом участке Валмиерского шоссе сегодня до 7 часов утра столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Mercedes-Benz. Из-за аварии на месте происшествия было перекрыто движение в обоих направлениях.
Ранним утром выходного дня покой жителей улицы Кулдигас нарушила молодежная компания, которая выехала на улицы столицы в незаконно взятом напрокат автомобиле. Согласно информации передачи Degpunktā, в Пардаугаве произошла впечатляющая авария с арендованным автомобилем Fiat, которым управлял несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в компании нетрезвого друга, он не справился с управлением и на большой скорости врезался в забор и ворота частного дома.
Ко Дню защиты детей YouTube-канал издания Chayka подготовил очередной трэш-обзор латвийских игровых площадок, которые в большинстве случаев - скучные, жуткие и небезопасные. По просьбам подписчиков на этот раз издание отправилось во дворы Иманты и Вецмилгрависа в Риге.
В России ради задержания одного человека перед вылетом остановили самолет. Вечером в понедельник, 31 мая, в Санкт-Петербурге задержали бывшего исполнительного директора общественной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова. Сам он сообщил, что это произошло в аэропорту Пулково. Пивоваров собирался улететь на отдых в Варшаву. Полицейские остановили вылет, когда самолет уже находился на взлетно-посадочной полосе и готовился к вылету.
Белорусский политзаключенный Степан Латыпов попытался покончить с собой в зале суда. Во время заседания по своему делу Латыпов встал на лавку в клетке для обвиняемых и нанес себе повреждения. Латыпова увезли из зала суда на "скорой помощи".
Коронавирус:
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 319 новых случаев Covid-19, скончались три человека. Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 255,1 случая - это самый низкий показатель с 20 ноября прошлого года. Доля положительных тестов в общем количестве тестов уменьшилась с 3,1% до 2,2%. За прошедшие сутки госпитализировано 42 пациента с Covid-19, выписан 71 человек.
Сегодня, 1 июня, начал действовать национальный цифровой сертификат о вакцинации от Covid-19, при помощи которого люди могут подтвердить факт вакцинации. В первый день с момента запуска национальной цифровой платформы сертификатов о вакцинации против Covid-19 в Латвии во второй половине дня было создано около 82 000 сертификатов, сообщила Национальная служба здравоохранения в Twitter.
Большое количество людей сейчас получают сообщения о переносе получения второй дозы вакцины AstraZeneca на несколько недель, что требует изменения планов на отпуск. Поскольку вакцинированные AstraZeneca теперь получают вторую дозу ближе к 12-й неделе, или через три месяца после первой прививки, вакцинированные Pfizer и Moderna смогут свободно путешествовать почти в два-три раза скорее, поскольку им нужно ждать от трех до четырех недель вместо трех месяцев.
За последние пять недель индийский штамм коронавируса в Латвии был выявлен у девяти человек, один из них умер. Ни один из этих случаев не был связан с поездками. Средний возраст заболевших - 39 лет, самый молодой пациент находится в возрастной группе от 10 до 19 лет, а самый старший - в возрастной группе от 70 до 79 лет.
Медицинские эксперты оценивают три смерти, произошедшие вскоре после вакцинации против Covid-19, следует из отчета Министерства здравоохранения правительству. Минздрав отмечает, что во всех трех случаях сообщившие не были специалистами в области здравоохранения. В этих случаях у медработников была запрошена дополнительная информация, необходимая для оценки, и оценка продолжается.
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