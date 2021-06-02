Ср, 2.06.2021
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Кто вам платит? ⟩ Спецэфир по Беларуси: продолжение. Неотвеченные вопросы и другие мнения

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Снятие белорусского флага - мальчишество", "есть предложение - обменять белорусскую хоккейную команду на всех политзаключенных", "европейцы посадили самолет президента Боливии, и никаких санкций введено против Евросоюза не было". После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске в информационном пространстве Латвии пестрит мнениями, провокациями и домыслами. В очередном эфире "Кто вам платит?" попробуем разобраться хотя бы с частью из них.

"Устраивать показуху со снятием государственного флага Республики Беларусь было абсолютно лишним. Иначе как мальчишеством это назвать нельзя. (...) И к чему это все приведет? Как заморозка дипломатических отношений поможет жителям Латвии в Беларуси? Туризму? Торговле? И, наконец, белорусам в Беларуси?" - в социальной сети Facebook написал депутат Сейма Вячеслав Домбровский.

Другой депутат Сейма, профессор Латвийской академии художеств Айгар Бикше ("Развитию/За!"), предложил рассмотреть "возможность задержания Латвией всей белорусской хоккейной команды, а после – ее освобождения на латвийско-белорусской границе в обмен на всех политзаключенных, пострадавших от террористического режима". После этого он объяснился, но услышали не все.

"Европейцы посадили самолет президента Боливии, и никаких санкций введено против Евросоюза не было. Так что получается, ЕС может садить самолеты а, белорусская власть не имеет? Я не оправдываю такие действия, но по моему белорусы копируют поступки Европы", "Вы прикалываетесь? Реакция Европы. А когда в Вене сажали самое, все хер на это забили", "Так прокомментируйте то, что Беларусь не первопроходцы в принудительной посадке самолетов", "Даже если посадили самолет, чтобы арестовать человека, который создавал угрозу государства, - это вполне обосновано. Любая европейская страна сделала бы тоже самое", "Давайте больше плюрализма", "Субъективненько вышло. Одна сторона высказалась. Понятно теперь, кто вам платит!", - писали комментаторы прошлого спецэфира по Беларуси. 

Все это и обсудим в очередном эфире "Кто вам платит?".

  • Чем принудительная посадка в Минске отличается (или нет) от других подобных случаев?
  • Как Латвия могла отреагировать иначе? Не трогая флаг. 
  • Заморозка отношений между Латвией и Беларусью - цена и последствия.
  • 10 дней с момента задержания Романа Протасевича и Софьи Сапеги - что известно?
  • Прогулка Владимира Путина и Александра Лукашенко на яхте - что это значит?
  • Рычаги влияния Европы на Беларусь - есть ли? 

Гости эфира:

  • Вячеслав Домбровский - политик, депутат Сейма, инициатор политического движения "Республика 2030";
  • Дмитрий Орешкин - российский политолог;
  • Ивар Иябс - политолог, депутат Европарламента от "Развитию/За!".

Встречаемся в 18:00 прямо здесь или в социальной сети Facebook!

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