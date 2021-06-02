Кто вам платит? ⟩ Спецэфир по Беларуси: продолжение. Неотвеченные вопросы и другие мнения

"Устраивать показуху со снятием государственного флага Республики Беларусь было абсолютно лишним. Иначе как мальчишеством это назвать нельзя. (...) И к чему это все приведет? Как заморозка дипломатических отношений поможет жителям Латвии в Беларуси? Туризму? Торговле? И, наконец, белорусам в Беларуси?" - в социальной сети Facebook написал депутат Сейма Вячеслав Домбровский .

Другой депутат Сейма, профессор Латвийской академии художеств Айгар Бикше ("Развитию/За!"), предложил рассмотреть "возможность задержания Латвией всей белорусской хоккейной команды, а после – ее освобождения на латвийско-белорусской границе в обмен на всех политзаключенных, пострадавших от террористического режима". После этого он объяснился, но услышали не все.

"Европейцы посадили самолет президента Боливии, и никаких санкций введено против Евросоюза не было. Так что получается, ЕС может садить самолеты а, белорусская власть не имеет? Я не оправдываю такие действия, но по моему белорусы копируют поступки Европы", "Вы прикалываетесь? Реакция Европы. А когда в Вене сажали самое, все хер на это забили", "Так прокомментируйте то, что Беларусь не первопроходцы в принудительной посадке самолетов", "Даже если посадили самолет, чтобы арестовать человека, который создавал угрозу государства, - это вполне обосновано. Любая европейская страна сделала бы тоже самое", "Давайте больше плюрализма", "Субъективненько вышло. Одна сторона высказалась. Понятно теперь, кто вам платит!", - писали комментаторы прошлого спецэфира по Беларуси.