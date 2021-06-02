Кто вам платит? ⟩ Спецэфир по Беларуси: продолжение. Неотвеченные вопросы и другие мнения

"Устраивать показуху со снятием государственного флага Республики Беларусь было абсолютно лишним. Иначе как мальчишеством это назвать нельзя. (...) И к чему это все приведет? Как заморозка дипломатических отношений поможет жителям Латвии в Беларуси? Туризму? Торговле? И, наконец, белорусам в Беларуси?" - в социальной сети Facebook написал депутат Сейма Вячеслав Домбровский.
Другой депутат Сейма, профессор Латвийской академии художеств Айгар Бикше ("Развитию/За!"), предложил рассмотреть "возможность задержания Латвией всей белорусской хоккейной команды, а после – ее освобождения на латвийско-белорусской границе в обмен на всех политзаключенных, пострадавших от террористического режима". После этого он объяснился, но услышали не все.
"Европейцы посадили самолет президента Боливии, и никаких санкций введено против Евросоюза не было. Так что получается, ЕС может садить самолеты а, белорусская власть не имеет? Я не оправдываю такие действия, но по моему белорусы копируют поступки Европы", "Вы прикалываетесь? Реакция Европы. А когда в Вене сажали самое, все хер на это забили", "Так прокомментируйте то, что Беларусь не первопроходцы в принудительной посадке самолетов", "Даже если посадили самолет, чтобы арестовать человека, который создавал угрозу государства, - это вполне обосновано. Любая европейская страна сделала бы тоже самое", "Давайте больше плюрализма", "Субъективненько вышло. Одна сторона высказалась. Понятно теперь, кто вам платит!", - писали комментаторы прошлого спецэфира по Беларуси.
Все это и обсудим в очередном эфире "Кто вам платит?".
- Чем принудительная посадка в Минске отличается (или нет) от других подобных случаев?
- Как Латвия могла отреагировать иначе? Не трогая флаг.
- Заморозка отношений между Латвией и Беларусью - цена и последствия.
- 10 дней с момента задержания Романа Протасевича и Софьи Сапеги - что известно?
- Прогулка Владимира Путина и Александра Лукашенко на яхте - что это значит?
- Рычаги влияния Европы на Беларусь - есть ли?
- Вячеслав Домбровский - политик, депутат Сейма, инициатор политического движения "Республика 2030";
- Дмитрий Орешкин - российский политолог;
- Ивар Иябс - политолог, депутат Европарламента от "Развитию/За!".
Встречаемся в 18:00 прямо здесь или в социальной сети Facebook!