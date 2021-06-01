Латвия отказалась участвовать в совместной с Эстонией закупке противокорабельных ракет

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на министра обороны Калле Лаанета, по словам которого Силы обороны в предстоящие четыре года продолжат развитие военно-морских сил страны. В рамках соответствующего плана предполагается закупить для ВМС Эстонии противокорабельные ракеты и морские мины. Предполагаемая сумма расходов составит 56 млн евро.

Лаанет сообщил, что латвийская сторона отказалась участвовать в совместном с Эстонией тендере по покупке ракетного вооружения. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сослался на нехватку у его страны денег на такую покупку, добавил Лаанет.

Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм сказал, что теперь, когда Эстонии придется в одиночку закупать ракеты, эта покупка может обойтись стране дороже.

По словам командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема, имеет смысл закупать ракеты с радиусом поражения на сотни километров, и было бы хорошо, если бы Латвия и Литва закупили бы такие же ракеты, поскольку это станет шагом вперед в обороноспособности всего региона.

Херем добавил, что в ситуации военного конфликта страны Балтии могли бы гораздо лучше поддерживать друг друга, используя противокорабельные ракетные комплексы и безоткатные орудия, нежели танковые батальоны, которые больше предназначены для действий на территории своей страны.