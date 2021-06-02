Самый сложный месяц 2021 года! Прогноз Василисы Володиной на июнь для всех знаков Зодиака

Овен

С 12-13 июня настроение и физическое состояние Овнов улучшится, а вот до этого они будут выбиваться из сил, злиться, бессильно захлебываясь в делах. Но с 12-го все пойдет легче, в том числе взаимодействие с детьми. Домашние дела сдвинутся с места. Одинокие мужчины-Овны могут завести прекрасное знакомство, а остальные - получить удовольствие от жизни.

Телец

Ощущение небольшого душевного отпуска, отдыха от дел - тихие семейные радости, поездки на дачу, знакомства в парках, необязательные, но приятные экскурсии обещает астролог этим людям в июне. Собранности мало, эмоций и жажды нежности - много.

Сложные дни - с 21 по 25 июня, когда лучше избегать мест скопления народа, массовых мероприятий. Опасны также финансовые операции.

Последние дни месяца помогут Тельцам ярче показать себя.

Близнецы

До 23 июня Близнецы, по словам Василисы Володиной, основательно пересмотрят свой способ взаимодействия с миром. Этим людям необходимо слушать себя, а не только окружающих. События первого летнего месяца могут стать для них судьбоносными. Если что-то происходит - это действительно важно и тянет за собой большой хвост других событий. Возможны внезапные препятствия в делах и срыв планов.

Рак

Раки в июне будут более крепки и энергичны, чем обычно. В первую неделю месяца им придется встретиться в очень жесткой схватке один на один с большим количеством других людей или же с вынужденными обстоятельствами. "Настраивайтесь на победу!" - призывает астролог и добавляет, что с 11 июня Ракам придется погрузиться в себя и подвести итоги каких-то больших дел.

Лев

Львы в июне встрепенутся и начнут жить на удвоенной скорости, как раньше. Им захочется заниматься спортом, действовать, творить… Но с 11 по 16 июня представители данного знака могут оказаться в замешательстве - когда силы уже есть, а понимания, куда их деть, нет.

Выбраться из прошлого Львам поможет "волшебный пинок" Судьбы 16-18 июня. Самые удачные дни месяца - с 20 по 26 июня.

Еще не успех, но уже подготовка к нему.

Дева

В первой половине месяца у Дев появятся серьезные препятствия для достижения целей. "Не стройте наполеоновских планов - им не суждено сбыться. Приготовьтесь работать над деталями, переделывать, возвращаться к пройденному, - говорит Василиса Володина. - Если кажется, что масса усилий пропадает даром, не расстраивайтесь а ищите новые выходы. Все придет в норму ближе к 10 июля".

Весы

Весам пришло время заняться работой, но не скучной обязаловкой, а приятной. Еще одна важная тема месяца - отношения. С 11 по 15 июня вероятны важные знакомства, правда, с налетом экстремальности. Сложные дни - с 22 по 26 июня, когда критика близких и разрушительные семейные программы могут сильно испортить настроение, но это не остановит представителей данного знака.

Скорпион