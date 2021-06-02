Ср, 2.06.2021
И самое главное, я подвергнут взысканию. За что? Я взбирался на забор? Я делал подкоп? Вырывал пистолет? Почему меня сделали склонным к побегу? Алексей Навальный
Алексей Навальный

За сутки выявлено 348 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель - 241,3

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 348 новых случаев Covid-19, скончались семь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,
  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • два  человека - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 255,1 до 241,3 случая. Доля положительных тестов в общем количестве тестов выросла с 2,2% до 3,3%.

За последние сутки проведено 10 427 тестов на коронавирус.

Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 133 866 человек, скончались 2386 больных Covid-19.

НАВЕРХ
Back