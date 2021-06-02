За сутки выявлено 348 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель - 241,3

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 255,1 до 241,3 случая. Доля положительных тестов в общем количестве тестов выросла с 2,2% до 3,3%.

За последние сутки проведено 10 427 тестов на коронавирус.