За сутки выявлено 348 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель - 241,3
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 348 новых случаев Covid-19, скончались семь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 348 новых случаев Covid-19, скончались семь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 255,1 до 241,3 случая. Доля положительных тестов в общем количестве тестов выросла с 2,2% до 3,3%.
За последние сутки проведено 10 427 тестов на коронавирус.
Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 133 866 человек, скончались 2386 больных Covid-19.