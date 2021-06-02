"Реал" объявил о назначении нового главного тренера

"Карло Анчелотти будет новым тренером основной команды в следующие три сезона", - гласит сообщение клуба.

Ранее Анчелотти уже тренировал "Реал". Под его руководством с 2013 по 2015 год команда выиграла в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, Кубке Испании и Суперкубке УЕФА.

После ухода из команды Карло возглавлял "Баварию" и "Наполи", а последним местом работы 62-летнего наставника был английский "Эвертон", с которым он разорвал контракт.