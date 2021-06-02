Ср, 2.06.2021
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Софья Таюрская, cолистка группы Little Big

"Реал" объявил о назначении нового главного тренера

Карло Анчелотти ФОТО: AP/Scanpix

Мадридский "Реал" назначил на должность главного тренера итальянца Карло Анчелотти. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Карло Анчелотти будет новым тренером основной команды в следующие три сезона", - гласит сообщение клуба.

Ранее Анчелотти уже тренировал "Реал". Под его руководством с 2013 по 2015 год команда выиграла в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, Кубке Испании и Суперкубке УЕФА.

После ухода из команды Карло возглавлял "Баварию" и "Наполи", а последним местом работы 62-летнего наставника был английский "Эвертон", с которым он разорвал контракт.

В минувшем сезоне "Реал" возглавлял Зинедин Зидан, под руководством которого команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила будущему обладателю трофея - "Челси".

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