"Реал" объявил о назначении нового главного тренера
Мадридский "Реал" назначил на должность главного тренера итальянца Карло Анчелотти. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Мадридский "Реал" назначил на должность главного тренера итальянца Карло Анчелотти. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"Карло Анчелотти будет новым тренером основной команды в следующие три сезона", - гласит сообщение клуба.
Ранее Анчелотти уже тренировал "Реал". Под его руководством с 2013 по 2015 год команда выиграла в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, Кубке Испании и Суперкубке УЕФА.
После ухода из команды Карло возглавлял "Баварию" и "Наполи", а последним местом работы 62-летнего наставника был английский "Эвертон", с которым он разорвал контракт.
В минувшем сезоне "Реал" возглавлял Зинедин Зидан, под руководством которого команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила будущему обладателю трофея - "Челси".