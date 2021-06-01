Видео ⟩ Инцидент в рапсовом поле: фермеры не верят хозяину тяжело пострадавшей собаки

"Если у тебя есть собака, не подпускай ее к зерновым полям. Тако вырвался во время прогулки и сделал круг по рапсовому полю. Мы боремся, но, похоже, нам предстоит принять трудное решение. Почки отказали. Анализы и врач подтверждают - химическое отравление путем опрыскивания. Такое случается часто", - писал в Twitter Эдийс, хозяин собаки по кличке Тако. Он рассказал, что ветеринар пришел к выводу, что собака была отравлена ​​во время прогулки по опрысканным полям.

Ja Tev ir suns, nelaid tuvumā labības laukiem. Tako tika ārā un izmeta līkumu pa rapsi. Cīnāmies, bet izskatās, ka būs jāpieņem grūtais lēmums. Atteicās nieres. Analīzes un ārsts apstiprina - saindēšanās ar ķīmiju, ko miglo uz labības. Tā gadoties bieži. Graudi ir mūsu nākotne. pic.twitter.com/WdokljT2JN — Edijs Majors (@EdijsMajors) May 25, 2021

Фермеры не верят в эту историю

Позднее на предупреждение Эдийса отреагировало общество "Крестьянский сейм", которое заявило, что хозяин Тако не сотрудничает с контролирующими органами, которые могли бы выяснить правду и причины, почему собака была отравлена. "Крестьянский сейм" считает, что это может быть "очередная новость, очерняющая крестьян".

Bez Tabu связалась с членом правления "Крестьянского сейма" Мартиньшем Тронсом, который рассказал, что просил Эдийса сообщить, где находится это поле. Кроме того, он призывал его к сотрудничеству с Государственной службой защиты растений (VAAD), которая могла бы расследовать, имело ли место нарушение при обработке поля. Однако, по словам Тронса, владелец Тако не желает сотрудничать.

"Если что-то подобное произойдет, нужно расследовать и выяснить причину. У нас, фермеров, тоже есть домашние животные. Скажу честно: не слышал о случаях, когда собака, кошка или другие домашние животные заболели в результате использования средств защиты растений в полях", - сказал Тронс. Он отметил, что, в свою очередь, есть случаи, когда в борьбе с грызунами применяется крысиный яд. Тогда, "возможно, это была его вина, поскольку никто не следил за собакой".

"Я считаю, что важно не бросаться словами в публичном пространстве, где и так достаточно фейковых новостей", - сказал Тронс. Он добавил, что в первую очередь следует обращаться в соответствующие службы, а не тут же "писать в Twitter".

Член правления "Крестьянского сейма" подчеркнул, что средства защиты растений до того, как попадают на рынок, строго проверяются. Кроме того, существуют строгие правила их использования, соблюдение которых также контролируется надзорными органами.

Надзорные органы "на низком старте"