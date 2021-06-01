Ср, 2.06.2021
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Алексей Навальный

Видео ⟩ Инцидент в рапсовом поле: фермеры не верят хозяину тяжело пострадавшей собаки

ФОТО: Kletr/shutterstock

Широкий резонанс вызвала публикация Эдийса Майорса в Twitter: он предупреждал людей не пускать собак в рапсовые поля, поскольку его питомец отравился химией, которой опрыскивают растения. Пока ветеринары борются за жизнь животного, фермеры обвиняют Эдийса в распространении ложных новостей, отмечая, что нет никаких доказательств его утверждениям. Об этом рассказывает программа Bez Tabu.

"Если у тебя есть собака, не подпускай ее к зерновым полям. Тако вырвался во время прогулки и сделал круг по рапсовому полю. Мы боремся, но, похоже, нам предстоит принять трудное решение. Почки отказали. Анализы и врач подтверждают - химическое отравление путем опрыскивания. Такое случается часто", - писал в Twitter Эдийс, хозяин собаки по кличке Тако. Он рассказал, что ветеринар пришел к выводу, что собака была отравлена ​​во время прогулки по опрысканным полям.

Фермеры не верят в эту историю 

Позднее на предупреждение Эдийса отреагировало общество "Крестьянский сейм", которое заявило, что хозяин Тако не сотрудничает с контролирующими органами, которые могли бы выяснить правду и причины, почему собака была отравлена. "Крестьянский сейм" считает, что это может быть "очередная новость, очерняющая крестьян".

Bez Tabu связалась с членом правления "Крестьянского сейма" Мартиньшем Тронсом, который рассказал, что просил Эдийса сообщить, где находится это поле. Кроме того, он призывал его к сотрудничеству с Государственной службой защиты растений (VAAD), которая могла бы расследовать, имело ли место нарушение при обработке поля. Однако, по словам Тронса, владелец Тако не желает сотрудничать.

"Если что-то подобное произойдет, нужно расследовать и выяснить причину. У нас, фермеров, тоже есть домашние животные. Скажу честно: не слышал о случаях, когда собака, кошка или другие домашние животные заболели в результате использования средств защиты растений в полях", - сказал Тронс. Он отметил, что, в свою очередь, есть случаи, когда в борьбе с грызунами применяется крысиный яд. Тогда, "возможно, это была его вина, поскольку никто не следил за собакой". 

"Я считаю, что важно не бросаться словами в публичном пространстве, где и так достаточно фейковых новостей", - сказал Тронс. Он добавил, что в первую очередь следует обращаться в соответствующие службы, а не тут же "писать в Twitter".

Член правления "Крестьянского сейма" подчеркнул, что средства защиты растений до того, как попадают на рынок, строго проверяются. Кроме того, существуют строгие правила их использования, соблюдение которых также контролируется надзорными органами.

Надзорные органы "на низком старте" 

Директор VAAD Лига Бренце отмечает, что для того, чтобы начать проверки и собирать образцы, нужно знать место нахождения поля, однако хозяин Тако его не раскрыл. По ее словам, в случае, если виновато вещество, учреждение сообщает дальше - "остальной Европе", чтобы в дальнейшем можно было его запретить. На вопрос, могла ли собака отравиться, прогуливаясь в опрысканном поле, она ответила, что туда лучше не ходить, но опасности от средств защиты растений нет.

До сих пор VAAD не констатировала в Латвии и в Европейском союзе использование запрещенных веществ. В свою очередь, в прошлом году местных фермеров штрафовали 61 раз за несоблюдение правил использования средств защиты растений. 

После записи Эдийса в соцсети и другие пользователи стали сообщать о проблемах со здоровьем у питомцев после прогулок по зерновым полям. Однако ряд пользователей поддержали крестьян и осудили нежелание мужчины сотрудничать с соответствующими органами. 

"(...) Это все же серьезная химия. Моя цель - не обращаться против конкретных фермеров или отрасли или же методов земледелия", - сказал Эдийс. Он добавил, что хочет предупредить других хозяев собак, чтобы они следили за своими питомцами. 

"Я не заявляю, что кто-то хозяйствовал неверно и использовал запрещенные вещества. Думаю, что даже от разрешенных средств в опрысканном поле ничего хорошего не будет. Нет такого, что я не связывался с ответственными органами. Я связывался как с VAAD, так и с PVD и "Крестьянским сеймом". Были очень содержательные телефонные беседы", - сказал Эдийс. Он отметил, что прошло много времени с того момента, потому уже "излишне искать виновных". 

"Я не могу показать пальцем на конкретное место, так как собака свободно вышла без меня. Также нет никакого смысла использовать запрещенные препараты, потому что ни один здравомыслящий фермер их не использует. Скорее всего, поля обрабатывались при соблюдении всех требований. Просто обстоятельства совпали так, что собака бродила по свежеобработанному полю и появились побочные эффекты. Это я также рассказал всем сторонам", - добавил хозяин собаки.

Общество ветеринаров связалось с коллегой, который лечит Тако

Журналисты Bez Tabu также побеседовали с главой Общества ветеринарных врачей Латвии Валдисом Шмелиньшем. Он рассказал, что не получал от коллег никакой информации об отравлении животного после прогулки в обработанном поле. Общество также выяснило, кто является доктором Тако. 

Шмелиньш также отметил, что непозволительно отпускать собаку так свободно гулять. Кроме того, "трудно понять, была ли собака лишь в этом рапсовом поле".

"Возможно, отведал еще что-то. Мы не можем судить однозначно. Это лишь предположения, которые могут быть подтверждены или полностью опровергнуты путем углубленного анализа. Мы связались с ветеринаром. Он сказал нам, что не заявлял, что было отравление средствами для обработки полей. Это было сказано только в форме предположения, что есть такая вероятность. Конечно, такая возможность могла иметь место", - сказал Шмелиньш.

Ветеринар также предлагал хозяину Тако провести анализы, но Эдийс не согласился, сказал Шмелиньш со ссылкой на коллегу. 

Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)

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