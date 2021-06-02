Ср, 2.06.2021
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Софья Таюрская, cолистка группы Little Big
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В Латвии сократилось число ищущих убежища

Майра Розе ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В прошлом году число ищущих убежища в Латвии было меньше, чем годом ранее, рассказала в интервью Латвийскому радио заместитель начальника Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе.

В 2019 году PMLP получило 178 заявок от ищущих убежища, в прошлом году - 147. Розе допускает, что и в этом году число запросов сократится.

Больше всего таких запросов было получено от граждан Беларуси, однако они были получены и от жителей Сирии, России, Азербайджана и других стран.

Поясняя, в каких случаях присуждается статус беженца и в каких - альтернативный статус, Розе сказала, что статус беженца могут дать, если ищущий убежища был активным участником протестов, а альтернативный статус - если он больше был наблюдателем за процессом.

Розе рассказала, что в прошлом году было и меньше запросов на ввоз работников в Латвии, что чиновница связала с пандемией Covid-19.

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