Фото ⟩ В латвийском McDonald’s новинки: от нового соуса до... одежды и аксессуаров!

Уже со следующей недели, 7 июня, в ресторанах McDonald’s в Латвии будет доступен комплект из блюд, отобранных группой BTS. Любимый заказ участников этой музыкальной группы состоит из девяти Chicken McNuggets, знаменитой большой картошки фри, большой Coca-Cola, а также двух соусов - сладкого чили и каджунского, рецептура которых вдохновлена ресторанами McDonald’s в Южной Корее.
Вдобавок к специальному набору предлагается еще один способ, как отпраздновать это долгожданное сотрудничество -
в приложении Weverse Shop McDonald’s и BTS начинают продажу специальной линейки товаров.
Коллекция одежды вдохновлена некоторыми из самых желанных и особенных продуктов из комплекта BTS, и у покупателей будет возможность купить такие предметы одежды, как
худи (свитера с капюшоном), халаты, носки и сандалии фиолетового цвета.
Будь то логотип пакетика для картошки фри McDonald’s с семью палочками картофеля для каждого участника группы BTS или сочетание фиолетового цвета BTS с красным и золотым цветами McDonald’s, эти дизайны превосходно отражают партнерство между двумя брендами, которые так любят их поклонники. Для того, чтобы приобрести коллекцию одежды, необходимо скачать приложение Weverse Shop и создать профиль пользователя.
"Мы знаем, что клиенты и сотрудники с нетерпением ждут появления в Латвии нашего первого заказа знаменитостей, и очень рады тому, что до начала сотрудничества у нас осталась всего неделя. Мы с искренним восторгом ждем момента, когда увидим, как наши посетители наслаждаются комплектом BTS и носят одежду, которую они выбрали из эксклюзивной линейки продуктов", - говорит Владимир Яневски, руководитель McDonald’s в странах Балтии.
В рекламе комплекта BTS в McDonald’s участвует сама группа, представляя сингл Butter.
BTS - Butter
Посетители смогут заказать комплекты BTS начиная с 7 июня в ресторанах McDonald’s, а также пользуясь возможностями McDrive или McDelivery. Комплекты BTS уже совсем скоро появятся на 50 рынках, чтобы посетители ресторанов могли насладиться блюдами McDonald’s, которые так любят участники группы.