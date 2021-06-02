Фото ⟩ В латвийском McDonald’s новинки: от нового соуса до... одежды и аксессуаров!

ФОТО: Пресс-фото

Вдобавок к специальному набору предлагается еще один способ, как отпраздновать это долгожданное сотрудничество -

в приложении Weverse Shop McDonald’s и BTS начинают продажу специальной линейки товаров.

ФОТО: Пресс-фото

Коллекция одежды вдохновлена некоторыми из самых желанных и особенных продуктов из комплекта BTS, и у покупателей будет возможность купить такие предметы одежды, как

худи (свитера с капюшоном), халаты, носки и сандалии фиолетового цвета.

ФОТО: Пресс-фото

Будь то логотип пакетика для картошки фри McDonald’s с семью палочками картофеля для каждого участника группы BTS или сочетание фиолетового цвета BTS с красным и золотым цветами McDonald’s, эти дизайны превосходно отражают партнерство между двумя брендами, которые так любят их поклонники. Для того, чтобы приобрести коллекцию одежды, необходимо скачать приложение Weverse Shop и создать профиль пользователя.

ФОТО: Пресс-фото

"Мы знаем, что клиенты и сотрудники с нетерпением ждут появления в Латвии нашего первого заказа знаменитостей, и очень рады тому, что до начала сотрудничества у нас осталась всего неделя. Мы с искренним восторгом ждем момента, когда увидим, как наши посетители наслаждаются комплектом BTS и носят одежду, которую они выбрали из эксклюзивной линейки продуктов", - говорит Владимир Яневски, руководитель McDonald’s в странах Балтии.

В рекламе комплекта BTS в McDonald’s участвует сама группа, представляя сингл Butter.

BTS - Butter