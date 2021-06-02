Смогут ли россияне обыграть Канаду впервые за 10 лет?

Команды провели семь туров на групповом этапе, определив по четыре лучшие сборные из каждой группы. Из группы "А" в плей-офф вышли Олимпийский комитет России (ОКР), Швейцария, Чехия и Словакия. Из группы "В" - США, Финляндия, Германия и Канада.

1/4 финала чемпионата мира по хоккею :

3 июня, 16:15, Швейцария - Германия

3 июня, 16:15, США - Словакия

3 июня, 20:15, Финляндия - Чехия

3 июня, 20:15, ОКР - Канада

США - Словакия

Американцы на групповом этапе выглядели очень достойно. Хоккеисты из США стартовали с неудачи в матче с Финляндией (1:2), а затем одержали шесть побед подряд, расправившись со всеми соперниками.

Словакия же впервые за восемь лет пробилась в восьмёрку сильнейших сборных мира и, можно сказать, перевыполнила задачу на турнир. В матче против США команда вряд ли будет считаться фаворитом, но не стоит забывать, что именно Словакия стала единственной командой, которая победила россиян (3:1) на групповом этапе.

Главный тренер сборной США Джек Капуано ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Чехия - Финляндия

Если попытаться охарактеризовать коротко, то этот матч - интересное и сложно предсказуемое противостояние.

Чехов многие называли фаворитами турнира, но команда провалила старт чемпионата в Риге, победив лишь в одном из первых трёх матчей. Затем сборная Чехии потихоньку начала приходить в себя и обыграла Швецию, Словакию, Данию и Великобританию, заставив всех снова записать ее в фавориты турнира. Финляндия на уровне провела групповой этап, потерпев лишь одно странное поражение от Казахстана в серии буллитов.

Сложно сказать, кто из этих двух команд выйдет в полуфинал, но важно помнить, что финны - действующие чемпионы мира и в случае поражения у трофея будет новый обладатель.

Швейцария - Германия

Сборная Швейцарии вышла в 1/4 финала со второго места в группе, пропустив вперёд лишь команду ОКР. Команда демонстрировала довольно странные результаты, то уступая Швециии со счётом 0:7, то побеждая Словакию с результатом 8:1. Чего ожидать от такой команды в плей-офф?

Немецкие хоккеисты, напротив, показали дисциплинированный и организованный хоккей. Местами скучноватый, но заточенный на успех.

Хоккеисты сборной Германии ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Олимпийский комитет России - Канада

Пожалуй, матч между российскими и канадскими хоккеистами станет самым интересным среди четвертьфинальных противостояний.

Канада была на грани вылета с турнира, и только победа Германии над Латвией в основное время дала возможность североамериканцам пробиться в плей-офф. В случае ухода игры в овертайм "кленовые листья" впервые в истории вылетели бы с турнира после групповой стадии. Сенсации не произошло.

"Канада плохо начала турнир, но затем разыгралась. Но мы точно ждём от них тортик, когда вернёмся в отель", - пошутил главный тренер сборной Германии Тони Сёдерхольм на пресс-конференции.

"Кленовые листья" и правда провели очень слабый групповой этап - поражения от Латвии, США, Германии и Финляндии. Североамериканцы смогли победить только Норвегию, Казахстан и Италию. Гордиться особо нечем.

Хоккеисты сборной Канады ФОТО: Reuters/ScanPix

Впереди у канадцев матч с российскими хоккеистами, которые, напротив, проводят отличный турнир и на групповом этапе стали самой забивающей командой - 28 шайб. Слабо верится, что молодые хоккеисты из Канады смогут навязать борьбу подопечным Валерия Брагина.

Тем не менее плей-офф - это лишь одна игра, в которой может произойти что угодно. Статус аутсайдера, на которого никто не ставит, также может сыграть на руку сборной Канады.

Российские хоккеисты не могут обыграть Канаду на взрослом чемпионате мира уже 10 лет. Последняя победа случилась аж на ЧМ-2011. Что-то подсказывает, что именно сегодня россияне смогут прервать эту чёрную полосу.