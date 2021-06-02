Ср, 2.06.2021
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Алексей Навальный

За день в авариях пострадали 13 человек, один погиб

Иллюстративное фото ФОТО: Oleksandr Berezko/Shutterstock.

Вчера в дорожно-транспортных происшествиях на латвийских дорогах пострадали 13 человек, один погиб, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Авария с погибшим произошла на Валмиерском шоссе в районе Мурьяни, где водитель микроавтобуса погиб в столкновении микроавтобуса с грузовиком.

В течение дня на дорогах Латвии было зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий.

Во вторник сотрудники полиции составили 365 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 139 о превышении скорости, восемь - за вождение в нетрезвом состоянии и два - за агрессивное вождение.

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