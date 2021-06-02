За день в авариях пострадали 13 человек, один погиб

Авария с погибшим произошла на Валмиерском шоссе в районе Мурьяни, где водитель микроавтобуса погиб в столкновении микроавтобуса с грузовиком.

Во вторник сотрудники полиции составили 365 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 139 о превышении скорости, восемь - за вождение в нетрезвом состоянии и два - за агрессивное вождение.