За день в авариях пострадали 13 человек, один погиб
Вчера в дорожно-транспортных происшествиях на латвийских дорогах пострадали 13 человек, один погиб, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Вчера в дорожно-транспортных происшествиях на латвийских дорогах пострадали 13 человек, один погиб, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Авария с погибшим произошла на Валмиерском шоссе в районе Мурьяни, где водитель микроавтобуса погиб в столкновении микроавтобуса с грузовиком.
В течение дня на дорогах Латвии было зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий.
Во вторник сотрудники полиции составили 365 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 139 о превышении скорости, восемь - за вождение в нетрезвом состоянии и два - за агрессивное вождение.