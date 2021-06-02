Covid-19: В Литве заразились еще 415 человек, в Эстонии - 130

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 415 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 4 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 17 тыс. 539 молекулярных тестов (ПЦР) и 7197 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 263,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,3%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 275 тыс. 198 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4283 человека. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8640 смертей.

Эстония

а минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6174 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 130 тестов (3%), скончался один человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 154,2 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 3,4%.

За сутки в больницах открыто 8 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 114 пациентам. Средний возраст госпитализированных - 66 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 83, то есть 72%.