Изменения в правительстве Кариньша: KPV LV исключена из коалиции; сменятся четыре министра

"С радостью сообщаю, что правительство с новыми силами будет вместе работать в интересах сплоченного общества и экономического развития. Наша коалиция стала компактнее", - заявил Кариньш, добавив, что решение продолжить работу в компактном виде без KPV LV приняли остальные партнеры.

Таким образом, в коалиции остаются Новая консервативная партия (НКП), "Для развития/За", Национальное объединение (НО) и "Новое Единство".

На должности министров, которые ранее были в сфере ответственности KPV LV, выдвинуты Мария Голубева ("Для развития/За"), Гатис Эглитис (НКП), Янис Витенбергс (НО). Илгу Шуплинску (НКП) заменит Анита Муйжниеце из той же партии. Замена Шуплински, по словам Кариньша, также произошла по соглашению партий.

До сих пор KPV LV в правительстве представляли два министра - министр внутренних дел Сандис Гиргенс и министр благосостояния Рамона Петравича.

Витенбергс будет вновь назначен министром экономики, Голубева - министром внутренних дел, а Эглитис - министром благосостояния.

После встречи с Левитсом Кариньш встретится со всеми кандидатами в министры.