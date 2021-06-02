Пресс-конференция ⟩ Цифровой сертификат Covid-19: что нужно принять во внимание жителям?
Сегодня в 13:00 в Минздраве состоится пресс-конференция о порядке использования цифрового сертификата Covid-19.
Сегодня в 13:00 в Минздраве состоится пресс-конференция о порядке использования цифрового сертификата Covid-19.
Сертификаты в Латвии введены с 1 июня, чтобы люди могли подтвердить факт вакцинации от Covid-19, перенесенного заболевания или отрицательный результат теста. Свой цифровой сертификат можно получить на сайте covid19sertifikats.lv.
Выданные в Латвии сертификаты Covid-19 будут распознаваться и в других государствах Европейского союза (ЕС), а с 15 июня начнется их интеграция в единую систему сертификатов ЕС.
На пресс-конференции будет предоставлена информация о том, как использовать сертификат Covid-19, в том числе при посещении матчей чемпионата мира по хоккею.
В пресс-конференции примут участие министр здравоохранения Даниэль Павлютс, представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Марис Дрейманис, директор компании ZZ Dats Эджус Жейрис и руководитель компании Mobilly Валдис Бергс.