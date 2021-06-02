Ср, 2.06.2021
Эпидемиологическая ситуация в Латвии стремительно улучшилась, поэтому мы не видим никаких препятствий для снятия существующих ограничений и возобновления работы торговых центров. Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости
Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости
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Пресс-конференция ⟩ Цифровой сертификат Covid-19: что нужно принять во внимание жителям?

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens, Zane Bitere, Paula Čurkste, Ieva Leiniša/LETA, Publicitātes. Kolāža: TVNET

Сегодня в 13:00 в Минздраве состоится пресс-конференция о порядке использования цифрового сертификата Covid-19.

Сертификаты в Латвии введены с 1 июня, чтобы люди могли подтвердить факт вакцинации от Covid-19, перенесенного заболевания или отрицательный результат теста. Свой цифровой сертификат можно получить на сайте covid19sertifikats.lv.

Выданные в Латвии сертификаты Covid-19 будут распознаваться и в других государствах Европейского союза (ЕС), а с 15 июня начнется их интеграция в единую систему сертификатов ЕС.

На пресс-конференции будет предоставлена информация о том, как использовать сертификат Covid-19, в том числе при посещении матчей чемпионата мира по хоккею.

В пресс-конференции примут участие министр здравоохранения Даниэль Павлютс, представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Марис Дрейманис, директор компании ZZ Dats Эджус Жейрис и руководитель компании Mobilly Валдис Бергс.

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