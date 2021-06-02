Сборная России назвала окончательный состав на Евро-2020

Из расширенного списка футболистов в заявку не попали защитники Роман Евгеньев ("Динамо") и Илья Самошников ("Рубин"), вратарь Андрей Лунёв ("Зенит"), а также полузащитник Арсен Захарян ("Динамо").

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах. На Евро-2020 соперниками российских футболистов по группе будут команды Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).