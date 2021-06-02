Сборная России назвала окончательный состав на Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал окончательный состав команды на Евро-2020. Об этом сообщается в Telegram-канале российской сборной.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал окончательный состав команды на Евро-2020. Об этом сообщается в Telegram-канале российской сборной.
В итоговом составе оказлось 26 футболистов:
Вратари: Антон Шунин ("Динамо", Москва), Юрий Дюпин ("Рубин", Казань), Матвей Сафонов ("Краснодар");
Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА, Москва), Георгий Джикия ("Спартак", Москва), Андрей Семенов ("Ахмат", Грозный), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция);
Полузащитники: Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив", Москва), Максим Мухин (ЦСКА, Москва), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Роман Зобнин ("Спартак", Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Макаров ("Рубин", Казань);
Нападающие: Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев ("Спартак", Москва), Артём Дзюба ("Зенит", Санкт-Петербург).
Из расширенного списка футболистов в заявку не попали защитники Роман Евгеньев ("Динамо") и Илья Самошников ("Рубин"), вратарь Андрей Лунёв ("Зенит"), а также полузащитник Арсен Захарян ("Динамо").
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах. На Евро-2020 соперниками российских футболистов по группе будут команды Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).