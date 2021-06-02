Гаусс: airBaltic в этом году планирует перевезти более двух миллионов пассажиров

"Мы надеемся превысить отметку в 2 млн. 2,5 млн - это было бы хорошим показателем. В ближайшие месяцы станет яснее, сможем ли мы достичь этого. В этом году мы будем стремиться к чуть менее амбициозным целям, а в следующем году будет лучше", - сказал Гаусс.

Он отметил, что количество резерваций на полеты в Европе начало резко увеличиваться, а влияние пандемии Covid-19 на отрасль авиаперевозок уменьшается.

"Мы сейчас видим такие показатели, каких не было уже года полтора. Статистика показывает, что мы достигли половины уровня до пандемии, но и наши мощности из-за ограничений тоже снижены. С постепенной отменой ограничений количество рейсов в Латвию будет увеличиваться", - сказал Гаусс.

Он напомнил, что airBaltic первой из авиакомпаний перестала использовать воздушное пространство Белоруссии, потому что безопасность - всегда на первом месте. В то же время он признал, что, если ситуация с Белоруссией затянется и авиакомпания будет вынуждена продолжать облетать воздушное пространство этой страны, то потери airBaltic могут составить миллионы евро.

По его словам, если полеты airBaltic в Минск будут невозможны, авиакомпания компенсирует пассажирам несостоявшиеся рейсы, в свою очередь тем, у кого Минск был на стыковочном рейсе, airBaltic предложит другие варианты маршрута.

Как сообщалось ранее, в 2020 году airBaltic перевезла 1,34 млн пассажиров, что на 73% меньше, чем в 2019 году.