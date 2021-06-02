В Рижском роддоме родились тройняшки

"1 июня мы дождались тройню. В семье родились три мальчика", - сообщается в публикации.

Последний раз в роддоме тройня родилась ровно год назад.

Все новорожденные - мальчики, они родились в семье Елены и Виктора из Риги.

По данным Рижского роддома, малыши появились на свет с интервалом в две минуты - в 12:27, в 12:29 и в 12:31.

Самый старший из новорожденных при рождении весил 1460 граммов и имеет рост 43 сантиметра, средний - 1312 граммов, рост 37 сантиметров, а младший брат весит менее килограмма, 956 граммов, а его рост - 36 сантиметров.

Сейчас родители чувствуют себя хорошо и придумывают имена для маленьких мальчиков.