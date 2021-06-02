Кадыров официально стал самым богатым главой региона России
Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2020 году был самым богатым руководителем региона в России, свидетельствуют поданные декларации должностных лиц.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2020 году был самым богатым руководителем региона в России, свидетельствуют поданные декларации должностных лиц.
Задекларированные Кадыровым доходы в прошлом году были больше доходов девяти других наиболее богатых глав регионов, вместе взятых, сообщают "Открытые медиа".
Задекларированные Кадыровым доходы в прошлом году составили 381,1 миллион рублей (4,2 миллиона евро), свидетельствует его декларация должностного лица. Источник этих доходов он в декларации не указал.
Официальные доходы Кадырова растут уже третий год подряд - в 2019 году он задекларировал доходы в размере 148 миллионов рублей, а в 2018 году - 7,6 миллионов рублей.