Что известно о белорусском политзаключенном Степане Латыпове, который порезал себе горло в суде

Почему он так поступил? Во время суда, когда показания давал отец Степана, мужчина заявил, что следствие оказывает на него давление: "если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата, уголовные дела против родных и соседей". "Пресс-хата у меня была - 51 день, - сказал Степан отцу. - Так что ты готовься". Сохранилось аудио слов, обращенных Степаном к отцу.

"Пресс-хатой" называют систему давления на заключенного, который отказывается сотрудничать - тюремная администрация создает ему невыносимые условия содержания. В изоляторе или тюрьме создаются специальные камеры, где пытают и унижают.

Такие конвейеры по ломке заключенных, по данным правозащитников, существуют в странах постсоветского пространства, включая Беларусь.

Чем известен Степан Латыпов? 15 сентября 2020 года он загородил собой мурал у себя во дворе и потребовал у неизвестных представиться. Только за это его и задержали - сохранилось видео. В квартире Степана взломали дверь, забрали технику и деньги.

ГосСМИ синхронно показали сюжеты, где обвинили Степана в том, что он собирался "травить" силовиков.

Сейчас Латыпова обвиняют в участии в массовых беспорядках и мошенничестве. Он якобы обманывал сельисполкомы и предприятия: обещал уничтожить борщевик, но менял дорогое химическое вещество на неизвестное. Также Латыпова обвинили в подделке документов.