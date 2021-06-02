На матч российской команды продали два билета, но на трибуны пустили только одного болельщика

Несмотря на два проданных билета, на трибуне во время самой игры сидел только один болельщик. Максимально разрешённым количеством зрителей на этот матч было 1058 человек.

Напомним, 1 июня был первым днём, когда Сейм Латвии разрешил болельщикам присутствовать на играх чемпионата мира. До этого все матчи проводились без зрителей.

Чтобы попасть на игру, нужно было не только купить билет, который стоил 110 евро, но и предоставить цифровой сертификат, подтверждающий недавно перенесённый Covid-19 или наличие прививки от него. Из-за этого на матч не пустили второго болельщика, который был из Эстонии и у него отсутствовал латвийский сертификат.

В итоге на матч ОКР - Беларусь с билетом пришёл лишь один человек, который оказался рижанином. В разговоре со Sport24 он рассказал, что болеет за сборную России ещё с ЧМ-2006, который также проходил в Риге.

Комментируя цену за входной билет, мужчина сказал: "Раз в 15 лет можно себе позволить".

Защитник российской команды Никита Нестеров в интервью "Матч ТВ" поблагодарил единственного болельщика: "Большое спасибо за поддержку, мы её чувствовали", - сказал хоккеист.

Параллельно этой игре в "Арене Рига" проходил матч между сборными Латвии и Германии. На игре хозяев турнира присутствовали 934 болельщика, которые все болели за команду Боба Хартли. Максимально разрешённым количеством зрителей на этот матч было 2660 человек.