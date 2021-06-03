Чт, 3.06.2021
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Илга Шуплинска о выходе из Новой консервативной партии

Фото ⟩ Джей Зи и Бейонсе купили самую дорогую машину в мире

Певица Бейонсе и ее муж Джей Зи стали обладателями самого дорогого автомобиля в мире - Rolls-Royce Boat Tail. Цена покупки составила 28 миллионов долларов, пишет издание Peopletalk.

Производитель представил данную модель всего в трех экземплярах. Все машины ручной сборки, к выпуску их готовили целых 4 года.

Звезды выбрали автомобиль синего цвета, потому что это любимый оттенок пары.

Функционал машины впечатляет. В случае дождя над головой автоматически раскрывается крыша. В автомобиле даже есть мини кухня для пикников. Там есть все, что нужно: коктейльные столики, холодильник, столовые приборы с гравировкой.

Бейонсе и Джей Зи стали первыми обладателями роскошного автомобиля. Еще два таких автомобиля ждут своих покупателей.

В марте сообщалось, что неизвестные обокрали американскую певицу Бейонсе, пробравшись на склад в Лос-Анджелесе. Сумму ущерба оценили в более миллиона долларов. Грабители забрали ценные вещи, включая дорогие сумки и платья певицы, а также имущество, принадлежащее ее стилисту.

Бейонсе стала рекордсменкой среди женщин по числу наград музыкальной премии "Грэмми". В активе певицы оказалось 28 наград.

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