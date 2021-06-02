Цифровые сертификаты Covid-19 пользуются популярностью в Латвии

В том числе выдано более 118 000 сертификатов о вакцинации от Covid-19, более 12 000 сертификатов - о результате проведенного лабораторного анализа на Covid-19 и более 8 000 сертификатов - о факте перенесенного заболевания.

На данный момент

латвийцы посетили новый сайт covid19sertifikats.lv более 360 000 раз.

"Система сертификатов - важный шаг вперед, чтобы мы в Латвии чувствовали себя в безопасности, защищенными от Covid-19. Это дает нам возможность обеспечить тем, кто привит от Covid-19 или переболел им, возвращение к нормальной жизни", - сказал на пресс-конференции в среду министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он подчеркнул, что цифровые сертификаты являются надежным доказательством, которое можно проверить и безопасно использовать в тех случаях, когда необходимо убедиться, что человек соответствует какой-либо из групп - переболевшим, привитым или сдавшим анализ на Covid-19.

Сам по себе сертификат не является исключением или привилегией, а документальным подтверждением соответствия человека какой-либо из групп, что позволяет на этой основе предоставлять определенные льготы, пояснил Павлютс.

Как использовать сертификат?

Сертификаты можно использовать в печатном виде, что рекомендуется Министерством здравоохранения, если человек планирует посещать мероприятия за пределами Латвии, или в электронном формате, предъявив сертификат с сайта через смарт-устройство или загрузив его в формате PDF.

Люди, которые не используют интернет или не могут пройти аутентификацию, с 15 июня могут обращаться за помощью в получении сертификата в государственные или муниципальные центры обслуживания клиентов.

Свидетельство о вакцинации можно получить в течение 48 часов после вакцинации, когда медицинское учреждение внесет соответствующие данные в систему электронного здравоохранения e-veselība. В свою очередь сертификаты лабораторных результатов доступны в течение двух часов после получения результата. Справку о перенесенной болезни можно получить сразу, если человек заболел Covid-19 и получил положительный результат анализа в течение последних шести месяцев.

Интеграция в единую систему ЕС

Представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Марис Дрейманис сообщил журналистам, что с 15 июня начнется интеграция национального сертификата в единую систему сертификатов ЕС. В свою очередь с 1 июля цифровые сертификаты Covid-19 будут использоваться на всей территории Евросоюза.

Как сообщалось ранее, с 1 июня в Латвии введены цифровые сертификаты Covid-19, чтобы люди могли подтвердить факт вакцинации, перенесенного заболевания или отрицательный результат теста. Свой цифровой сертификат можно получить на сайте covid19sertifikats.lv.