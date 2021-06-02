Власти Беларуси, возможно, участвуют в вывозе нелегальных мигрантов в Европу

Она напомнила заявления, сделанные на прошлой неделе Александром Лукашенко о том, что Беларусь до этого замедляла поток наркотиков и мигрантов через границу, но в будущем Литве придется решать это самой.

"Мы слышали, как Лукашенко говорил, что нас затопят нелегальные иммигранты и наркотики, но тенденция к увеличению потока мигрантов растет уже некоторое время. Глядя на цифры,

в этом году количество нелегальных иммигрантов из Беларуси увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом и достигло 189 человек", - сказала министр.

На заседании Комитета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен вопрос безопасности государственной границы после того, как Лукашенко предупредил, что в будущем литовцам придется "самим ловить мигрантов".

По словам Билотайте, рост нелегальной миграции можно объяснить целенаправленной политикой минского режима в отношении Литовского государства.

"Это также определяется геополитическими причинами, а из того, что мы видим, ясно, что [белорусские] официальные лица, вероятно, сотрудничают и участвуют в организованной транспортировке нелегальных иммигрантов в Литву", - сказала она.

По словам министра, нелегальные иммигранты прибывают в Беларусь самолетом из Стамбула и Багдада, в неделю таких рейсов совершается четыре раза.

"Представим - в Минск самолетом прилетает около 600 человек, потом эти люди организованно переезжают в Литву. Мы знаем, что это хорошо организованная работа криминальных структур во взаимодействии с чиновниками, такая поездка стоит около 1500 евро, а для семьи - 35 000 евро", - заявила Билотайте.

Что говорят в Беларуси

По словам министра, белорусские официальные лица заявляют, что нелегальных иммигрантов не встречают, но в то же время стараются скрыть свои следы, и это признак "сознательной политики и целенаправленных действий против Литовского государства".

Во время встречи глава Государственной пограничной службы Литвы Рустам Любаев показал видео, на котором белорусские пограничники выравнивают полосу песка на границе, чтобы скрыть следы мигрантов.

Билотайте проинформировала комитет, что для контроля над потоком мигрантов запланированы как немедленные, так и долгосрочные решения, включая усиление режима пограничной службы и вовлечение других учреждений, а в ближайшие два года планируется обеспечить системой видеонаблюдения 680 километров границы. В настоящее время системы наблюдения установлены только на 38 процентах общей протяженности границы, а вдоль 11,5 процента границы возведено ограждение.

По словам Кащунса, не нужно бояться пересмотреть условия жизни нелегальных иммигрантов в Литве, чтобы дать понять, что "здесь вам не теплица".

Статистика

По данным Государственной пограничной службы, в первом квартале этого года границу Литвы нелегально пересекли 90 мигрантов из Беларуси, по сравнению с пятью на конец апреля прошлого года. Большинство мигрантов, обнаруженных в Литве в этом году - 59 - являются гражданами Ирака, в прошлом году среди задержанных мигрантов иракцев не было.