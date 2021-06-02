Главное за 2 июня ⟩ Изменения в правительстве Кариньша, полмиллиона вакцинированных и опасная минералка
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Изменения в правительстве Кариньша: KPV LV исключена; сменятся четыре министра; Шуплинска уходит из партии. Коалиция без KPV LV подписала меморандум о сотрудничестве. Можвилло: KPV LV изгнана, т.к. старалась повернуть власть лицом к народу. Поддержать новый состав правительства готовы более половины депутатов Сейма.
Торговые центры, собрания и вакцинация подростков: с сегодняшнего дня вступает в силу ряд изменений. С сегодняшнего дня с соблюдением модели безопасной торговли возобновлена работа крупных торговых центров. И это не единственное новшество.
Кто вам платит? 〉 Спецэфир по Беларуси: продолжение. Неотвеченные вопросы и другие мнения. "Снятие белорусского флага - мальчишество", "предложение - обменять белорусскую хоккейную команду на политзаключенных", "европейцы посадили самолет президента Боливии, и никаких санкций не было". После принудительной посадки самолета в Минске информационное пространство Латвии пестрит мнениями. В очередном эфире "Кто вам платит?" попробуем разобраться хотя бы с частью из них.
Жительница Таллинна лишилась работы из-за публикации в Facebook. Жительница Таллинна Людмила проработала на одном месте без единого нарекания пять лет, как вдруг в один день потеряла работу с формулировкой "из-за утраты доверия". Как выяснилось позже, причиной стала публикация на ее личной странице в Facebook об ограничениях в связи с коронавирусом.
Продовольственная служба призывает не употреблять минеральную воду Evian в бутылках по 0,75 литра. Потребителей, купивших воду в бутылках емкостью 750 миллилитров со спортивной крышкой, время производства которой - 16 сентября 2020 года с 18:50 до 18:55, а срок годности установлен на 16 сентября 2022 года, призывают не использовать ее и вернуть в точку продажи.
Коронавирус:
За сутки выявлено 348 новых случаев Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель - 241,3. Скончались семь человек. За последние сутки проведено 10 427 тестов на коронавирус. Доля положительных тестов выросла с 2,2% до 3,3%. Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 133 866 человек, скончались 2386 больных Covid-19. Количество пациентов в больницах уменьшилось до 417.
Количество вакцинированных в Латвии перевалило за полмиллиона. Павлютс подчеркнул, что вакцинация идет полным ходом, и в июне ожидается увеличение поставок вакцин. По его словам, поступает информация, что в некоторых регионах интерес к вакцинации значительно снизился - в основном речь идет о регионах за пределами Риги, например, в Курземе, где процент привитых от Covid-19 самый высокий.
Цифровой сертификат Covid-19: что нужно принять во внимание жителям? Сертификаты в Латвии введены с 1 июня, чтобы люди могли подтвердить факт вакцинации от Covid-19, перенесенного заболевания или отрицательный результат теста. Свой цифровой сертификат можно получить на сайте covid19sertifikats.lv. Сертификат будет действителен только вместе с удостоверяющим личность документом.
"В масках живут черви". Ученые выявили самые популярные фейки о Covid-19. Сервис вопросов и ответов "Яндекс.Кью" и социальные антропологи из РАНХиГС исследовали распространение псевдомедицинских советов, слухов, "фейковых" новостей и поддельных документов, касающихся Covid-19. Распространение таких новостей называют "инфодемией" - "информационной эпидемией".
Почитать, чтобы отвлечься:
Видео, фото 〉 Теперь и в Латвии есть свой TikTok-дом! Загляни в гости к блогерам вместе с RUS TVNET. В США и России дома с блогерами уже не новость. Казалось, что еще вчера появилась такая соцсеть, как TikTok, но уже сейчас она приобрела огромную популярность. В апреле 2021 года в Латвии открылся первый TikTok-дом. RUS TVNET побывал в гостях у блогеров, а также пообщался не только с ребятами, но и с сооснователем и продюсером проекта.
Как это было 〉 Создатель латвийской газеты Sex-Hit Сергей Князев: как на развалинах СССР появился секс. В 90-е годы родилась крылатая фраза "В СССР секса нет!". И вот после многих лет застоя началась перестройка, а потом и лихие 90-е. Говорить можно стало обо всем, в том числе о сексе. Да и старые органы власти уже практически не работали, а новые еще не набрались сил. Эротическая газета Sex-Hit выходила в Латвии с 1991 по 1998 год и на пике популярности расходилась тиражом в 250 тысяч экземпляров.
На матч российской команды продали два билета, но на трибуны пустили только одного болельщика. Комментируя цену за входной билет, мужчина сказал: "Раз в 15 лет можно себе позволить". Защитник российской команды Никита Нестеров в интервью "Матч ТВ" поблагодарил единственного болельщика: "Большое спасибо за поддержку, мы ее чувствовали", - сказал хоккеист.
"Скоро ваша Америка выкусит": как Netflix перевел поговорки и фразы из "Брата" и "Брата-2". 1 июня фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" стали доступны на стриминговом сервисе Netflix. В англоязычной версии картины получили названия Brother и Brother 2. On The Way Home ("По пути домой"). Как портал перевел фразы и поговорки из фильмов?
В Рижском роддоме родились тройняшки. История повторяется! Как и в июне прошлого года, так и в этом году в Рижском роддоме родились тройняшки. Все новорожденные - мальчики, они родились в семье Елены и Виктора из Риги. По данным Рижского роддома, малыши появились на свет с интервалом в две минуты - в 12:27, в 12:29 и в 12:31.