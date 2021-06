Главное за 2 июня ⟩ Изменения в правительстве Кариньша, полмиллиона вакцинированных и опасная минералка

"Скоро ваша Америка выкусит": как Netflix перевел поговорки и фразы из "Брата" и "Брата-2". 1 июня фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" стали доступны на стриминговом сервисе Netflix. В англоязычной версии картины получили названия Brother и Brother 2. On The Way Home ("По пути домой"). Как портал перевел фразы и поговорки из фильмов?