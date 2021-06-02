Главное за 2 июня ⟩ Изменения в правительстве Кариньша, полмиллиона вакцинированных и опасная минералка

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Видео, фото 〉 Теперь и в Латвии есть свой TikTok-дом! Загляни в гости к блогерам вместе с RUS TVNET. В США и России дома с блогерами уже не новость. Казалось, что еще вчера появилась такая соцсеть, как TikTok, но уже сейчас она приобрела огромную популярность. В апреле 2021 года в Латвии открылся первый TikTok-дом. RUS TVNET побывал в гостях у блогеров, а также пообщался не только с ребятами, но и с сооснователем и продюсером проекта.

Как это было 〉 Создатель латвийской газеты Sex-Hit Сергей Князев: как на развалинах СССР появился секс. В 90-е годы родилась крылатая фраза "В СССР секса нет!". И вот после многих лет застоя началась перестройка, а потом и лихие 90-е. Говорить можно стало обо всем, в том числе о сексе. Да и старые органы власти уже практически не работали, а новые еще не набрались сил. Эротическая газета Sex-Hit выходила в Латвии с 1991 по 1998 год и на пике популярности расходилась тиражом в 250 тысяч экземпляров.

На матч российской команды продали два билета, но на трибуны пустили только одного болельщика. Комментируя цену за входной билет, мужчина сказал: "Раз в 15 лет можно себе позволить". Защитник российской команды Никита Нестеров в интервью "Матч ТВ" поблагодарил единственного болельщика: "Большое спасибо за поддержку, мы ее чувствовали", - сказал хоккеист.

"Скоро ваша Америка выкусит": как Netflix перевел поговорки и фразы из "Брата" и "Брата-2". 1 июня фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" стали доступны на стриминговом сервисе Netflix. В англоязычной версии картины получили названия Brother и Brother 2. On The Way Home ("По пути домой"). Как портал перевел фразы и поговорки из фильмов?