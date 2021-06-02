Парня, совершившего суицид после преследования за протесты, кремировали в тайне от близких и друзей

Дима был сиротой. В колледже, где он учился, представители администрации выбрали десять учеников, которых заставили сдать телефоны и повезли на кремацию.

При этом о кремации они узнали только на месте, не зная, куда именно их везут.

Больше никто попасть в крематорий не смог - ни знакомым, ни друзьям дату, время и место кремации не сообщали.

У Стаховского была приемная семья в Италии, куда он приезжал.

Что дальше будет с прахом Дмитрия - неизвестно.